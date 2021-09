Restam apenas cinco etapas na temporada 2021 da MotoGP e a principal categoria do motociclismo mundial segue acelerando neste fim de semana, agora em Misano para o GP de San Marino, sendo a primeira de duas passagens pelo circuito italiano.

No último final de semana, tivemos uma etapa intensa em Aragón, com a primeira vitória de Francesco Bagnaia na categoria. O italiano da Ducati e o atual campeão, Joan Mir, foram ao pódio e aproveitaram o domingo ruim do líder Fabio Quartararo para reduzir um pouco a vantagem do francês na liderança.

Mas Quartararo ainda tem uma situação mais tranquila. Com apenas 125 pontos em jogo, o piloto da Yamaha tem 53 de vantagem para Bagnaia e 57 para Mir, se colocando em uma boa posição para conquistar seu primeiro título na categoria-rainha.

E o final de semana em Misano será de definição de título para outra categoria do Mundial de Motovelocidade. Com provas no sábado e no domingo, a MotoE finalizará sua terceira temporada, e o brasileiro Eric Granado chega bem para a disputa pelo troféu.

Com duas vitórias e um segundo lugar nas últimas quatro etapas, Granado cresceu no campeonato e se aproximou do líder, Alessando Zaccone. O brasileiro é o segundo com 73 pontos, apenas sete a menos que o italiano, com 50 em jogo no fim de semana.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (MotoGP) Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 (MotoGP) Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 (MotoGP) Sábado 04h55 Classificação (MotoE) Sábado 06h45 Fox Sports Treino Livre 4 (MotoGP) Sábado 08h30 Fox Sports Classificação (MotoGP) Sábado 09h10 Fox Sports Corrida 1 (MotoE) Sábado 11h20 Fox Sports Corrida (MotoGP) Domingo 09h Fox Sports Corrida 2 (MotoE) Domingo 10h30 Fox Sports RETA FINAL: Caótica F1 na Itália, escalada da rivalidade Verstappen x Hamilton e glória de Ricciardo Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music