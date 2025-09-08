Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado

Principal categoria do motociclismo mundial chega à última etapa da pernada europeia

Redação Motorsport.com
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial encerra sua fase europeia com o GP de San Marino, em Misano

Leia também:

A 16ª etapa da temporada 2025 encerra a sequência de 12 corridas no Velho Continente, entrando na reta final do campeonato.

Na MotoGP, Marc Márquez segue reinando tranquilo, mas com a vitória de Álex Márquez em Barcelona, o heptacampeão não terá o seu primeiro match point na casa de Valentino Rossi. O espanhol tem 487 pontos contra 305 de seu irmão mais novo.

Francesco Bagnaia segue em terceiro, com 237. O bicampeão respira aliviado, conseguindo se distanciar de Marco Bezzechi. O italiano da Aprilia está em quarto, estagnado com 197 após o abandono. Ele vê agora Pedro Acosta mais próximo, com o piloto da KTM chegando a 183.

Na Moto2, Manu González respira mais aliviado na liderança, após finais de semana ruins para Aron Canet e Diogo Moreira. González chega aos 217 pontos, contra 179 de Canet e 175 de Moreira, enquanto Barry Baltus é o quarto com 153 e Jake Dixon fecha o top 5 logo atrás, com 152.

Já na Moto3, José António Rueda segue liderando com folga em um top 5 100% espanhol. Rueda tem 270 pontos, contra 206 de Ángel Piqueras. Máximo Quiles vem na terceira posição com 168, enquanto David Muñoz tem 163 e Álvaro Carpe é o quinto com 149.

Para fechar, a MotoE realiza a penúltima etapa da temporada 2025, antes da final em Portimão, em novembro. E com um fim de semana perfeito em Barcelona, Eric Granado está de volta à briga pelo título. Seu companheiro de LCR, Mattia Casadei, segue na liderança, com 132 pontos, empatado com Lorenzo Baldassari. Alessandro Zaccone é o terceiro com 122, à frente de Nicholas Spinelli (114) e Matteo Ferrari (112). Já Eric é o sexto, com 109, mesmo total de Andrea Mantovani.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Misano:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 12h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 07h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

