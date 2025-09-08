GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado
Principal categoria do motociclismo mundial chega à última etapa da pernada europeia
A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial encerra sua fase europeia com o GP de San Marino, em Misano.
A 16ª etapa da temporada 2025 encerra a sequência de 12 corridas no Velho Continente, entrando na reta final do campeonato.
Na MotoGP, Marc Márquez segue reinando tranquilo, mas com a vitória de Álex Márquez em Barcelona, o heptacampeão não terá o seu primeiro match point na casa de Valentino Rossi. O espanhol tem 487 pontos contra 305 de seu irmão mais novo.
Francesco Bagnaia segue em terceiro, com 237. O bicampeão respira aliviado, conseguindo se distanciar de Marco Bezzechi. O italiano da Aprilia está em quarto, estagnado com 197 após o abandono. Ele vê agora Pedro Acosta mais próximo, com o piloto da KTM chegando a 183.
Na Moto2, Manu González respira mais aliviado na liderança, após finais de semana ruins para Aron Canet e Diogo Moreira. González chega aos 217 pontos, contra 179 de Canet e 175 de Moreira, enquanto Barry Baltus é o quarto com 153 e Jake Dixon fecha o top 5 logo atrás, com 152.
Já na Moto3, José António Rueda segue liderando com folga em um top 5 100% espanhol. Rueda tem 270 pontos, contra 206 de Ángel Piqueras. Máximo Quiles vem na terceira posição com 168, enquanto David Muñoz tem 163 e Álvaro Carpe é o quinto com 149.
Para fechar, a MotoE realiza a penúltima etapa da temporada 2025, antes da final em Portimão, em novembro. E com um fim de semana perfeito em Barcelona, Eric Granado está de volta à briga pelo título. Seu companheiro de LCR, Mattia Casadei, segue na liderança, com 132 pontos, empatado com Lorenzo Baldassari. Alessandro Zaccone é o terceiro com 122, à frente de Nicholas Spinelli (114) e Matteo Ferrari (112). Já Eric é o sexto, com 109, mesmo total de Andrea Mantovani.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Misano:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|MotoE
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|03h30
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|07h35
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|12h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Choque de Montoya com Herta na Cadillac chama atenção; assista
F1: Stroll se cala em coletiva bizarra pós-GP da Itália
OPINIÃO F1: McLaren pode ter aberto a 'caixa de Pandora' em Monza
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários