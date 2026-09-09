GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira
Mundial chega à 14ª etapa de 22 da temporada 2026
Alex Marquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, visitando o tradicional circuito de Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada 2026.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Aragón:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
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