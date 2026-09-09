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MotoGP GP de San Marino

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

Mundial chega à 14ª etapa de 22 da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Publicado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, visitando o tradicional circuito de Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada 2026.

O editor recomenda:
A Aprilia chega a Misano liderando, mas com Marc Márquez, que dominou Aragón, ameaçando a liderança de Jorge Martín, que tem 256 pontos, contra 237 de Marc Márquez e 232 de Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio é o quarto colocado com 208, enquanto Ai Ogura fecha o top 5 com 203. Já o brasileiro Diogo Moreira aparece em 14º lugar com 64 pontos.

Na Moto2, Manuel González segue na liderança, somando 207,5 pontos, garantindo uma boa margem para os 175 de Izan Guevara. Senna Agius vem na terceira colocação com 149, enquanto Ivan Ortolà tem 144,5 e Dani Holgado fecha o top 5 com 137.

Já na Moto3, Máximo Quiles segue dominando o campeonato. O espanhol lidera de forma isolada com 256 pontos, bem à frente dos 159 de Álvaro Carpe. David Almansa ocupa a terceira posição com 154, seguido por Brian Uriarte em quarto com 138 e Marco Morelli na quinta colocação com 131 pontos. 

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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