GP de Valência de MotoGP: Horários e como assistir à última etapa da temporada 2026, com Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial chega à última etapa da temporada 2026, marcando a despedida da era 1000cc
Tudo que é bom uma hora acaba. A MotoGP encerra a temporada 2026 neste fim de semana voltando à Espanha para mais uma edição do GP de Valência, onde será coroado o último campeão do ano.
Horários da MotoGP em Valência:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|06h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|09h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|08h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h00
|ESPN e Disney+
Na MotoGP, Marc Márquez chega já coroado campeão para correr em casa na prova que marca a despedida das motos 1000cc. O espanhol tem 439 pontos. Por outro lado, a briga pelo vice será decidida no último momento. Jorge Martín tem 396, enquanto seu companheiro de Aprilia, Marco Bezzecchi, tem 394.
Pedro Acosta é o quarto com 315, enquanto Ai Ogura fecha o top 5 com 309 pontos. Já coroado Rookie do Ano, Diogo Moreira está em 15º, com 74 pontos.
Única classe ainda sem campeão definido, a Moto2 chega a Valência com um vale-tudo entre Manu González e Izan Guevara. O vice-campeão de 2025 chega à etapa final na frente, com 286,5 pontos, contra 282 do rival.
Para fechar, na Moto3, a situação já está bem definida. Máximo Quiles é o campeão, com 417 pontos, enquanto David Almansa tem 266 e Álvaro Carpe 224.
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