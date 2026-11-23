Tudo que é bom uma hora acaba. A MotoGP encerra a temporada 2026 neste fim de semana voltando à Espanha para mais uma edição do GP de Valência, onde será coroado o último campeão do ano.

Horários da MotoGP em Valência:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 06h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 11h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 08h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h00 ESPN e Disney+

Na MotoGP, Marc Márquez chega já coroado campeão para correr em casa na prova que marca a despedida das motos 1000cc. O espanhol tem 439 pontos. Por outro lado, a briga pelo vice será decidida no último momento. Jorge Martín tem 396, enquanto seu companheiro de Aprilia, Marco Bezzecchi, tem 394.

Pedro Acosta é o quarto com 315, enquanto Ai Ogura fecha o top 5 com 309 pontos. Já coroado Rookie do Ano, Diogo Moreira está em 15º, com 74 pontos.

Única classe ainda sem campeão definido, a Moto2 chega a Valência com um vale-tudo entre Manu González e Izan Guevara. O vice-campeão de 2025 chega à etapa final na frente, com 286,5 pontos, contra 282 do rival.

Para fechar, na Moto3, a situação já está bem definida. Máximo Quiles é o campeão, com 417 pontos, enquanto David Almansa tem 266 e Álvaro Carpe 224.

MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!