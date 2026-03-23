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GP do Brasil de MotoGP abre venda de ingressos para edição de 2027

Passes para a próxima prova goiana do Mundial de Motovelocidade serão liberados na segunda-feira (23)

Redação Motorsport.com
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Um dia depois do final da corrida de domingo do retorno da MotoGP ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, os organizadores do GP do Brasil anunciaram a abertura da venda dos ingressos para a edição de 2027 da prova de Goiânia do Mundial de Motovelocidade.

Leia também:

Os ingressos para a corrida de 2027 serão liberados 12h desta segunda-feira (23), e poderão ser comprados por meio da ticketeira Eventim.

 

No entanto, a própria plataforma de venda de ingressos alerta que o calendário de 2027 da MotoGP não está definido, ou seja, a data do GP do Brasil do ano que vem ainda está indefinida.

Assim que a data for oficialmente divulgada pela organização do evento, será possível optar por manter seu ingresso ou solicitar o cancelamento, sem custos, no prazo de até 7 dias após o anúncio. Enquanto a data não for confirmada, os organizadores recomendam não reservar passagens ou hospedagem.

Os ingressos vão de R$ 262,50, no Setor F (Admissão Geral), até R$ 3.500,00, no Setor A, de frente para a linha de largada da corrida.

No Setor B, na reta principal, os ingressos começam em R$ 445, enquanto no C, na primeira curva do Autódromo de Goiânia, partem de R$ 1.075,00. O Setor D, com vista para o Mergulho, tem passes a partir de R$ 975,00.

A edição de 2026 do GP do Brasil de MotoGP marcou o retorno da categoria rainha ao país, após 22 sem uma prova brasileira, e também a volta do traçado de Goiânia ao calendário do Mundial de Motovelocidade, após 37 anos.

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