GP do Brasil de MotoGP abre venda de ingressos para edição de 2027

Um dia depois do final da corrida de domingo do retorno da MotoGP ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, os organizadores do GP do Brasil anunciaram a abertura da venda dos ingressos para a edição de 2027 da prova de Goiânia do Mundial de Motovelocidade.

Os ingressos para a corrida de 2027 serão liberados 12h desta segunda-feira (23), e poderão ser comprados por meio da ticketeira Eventim.

No entanto, a própria plataforma de venda de ingressos alerta que o calendário de 2027 da MotoGP não está definido, ou seja, a data do GP do Brasil do ano que vem ainda está indefinida.

Assim que a data for oficialmente divulgada pela organização do evento, será possível optar por manter seu ingresso ou solicitar o cancelamento, sem custos, no prazo de até 7 dias após o anúncio. Enquanto a data não for confirmada, os organizadores recomendam não reservar passagens ou hospedagem.

Os ingressos vão de R$ 262,50, no Setor F (Admissão Geral), até R$ 3.500,00, no Setor A, de frente para a linha de largada da corrida.

No Setor B, na reta principal, os ingressos começam em R$ 445, enquanto no C, na primeira curva do Autódromo de Goiânia, partem de R$ 1.075,00. O Setor D, com vista para o Mergulho, tem passes a partir de R$ 975,00.

A edição de 2026 do GP do Brasil de MotoGP marcou o retorno da categoria rainha ao país, após 22 sem uma prova brasileira, e também a volta do traçado de Goiânia ao calendário do Mundial de Motovelocidade, após 37 anos.

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