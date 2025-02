A organização do GP do Brasil de MotoGP anunciou nesta quinta-feira a realização de um evento no Autódromo de Goiânia para celebrar o retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao país a partir do próximo ano.

O Autódromo Internacional Ayrton Senna receberá, no dia 17 de março, a partir das 11h, um evento que contará com a presença de cinco pilotos do grid da MotoGP, Moto2 e MotoE, para uma série de demonstrações e conversas com o público.

A entrada para o evento é gratuita e os ingressos podem ser retirados através de uma inscrição no site moto.gpbrasil.com.br/oretorno a partir das 11h desta quinta-feira (27/02). Cada inscrito receberá no e-mail cadastrado no dia 11/03 um código para o resgate de dois ingressos. Eles são limitados e sujeitos à disponibilidade.

O evento contará com a presença do Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, do diretor esportivo da Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, e de representantes da Brasil Motorsport, promotora da MotoGP no Brasil.

Além de ver os pilotos em ação fazendo manobras em trecho do circuito, incluindo a reta principal, pessoas do público serão sorteadas na hora para fazer perguntas aos pilotos e também para uma sessão de fotos.

Goiânia está confirmada como sede da volta da MotoGP ao Brasil desde o final do ano passado. O contrato com a Dorna, que detém os direitos da categoria, é de cinco anos, renovável após esse período. A última vez que o mundial contou com uma prova no Brasil foi em 2004, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia recebeu a MotoGP entre 1987 e 1989.

Quem for ao autódromo Ayrton Senna no dia 17, verá o desempenho dos pilotos da MotoGP Miguel Oliveira (Portugal – Prima Pramac Yamaha), Luca Marini (Itália - Honda HRC Castrol) e Franco Morbidelli (Itália - Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e dos brasileiros Diogo Moreira (Brasil - Italtrans Racing Team), da Moto2, e Eric Granado (Brasil - LCR E-Team), também da Moto2 e da MotoE.

