A organização do GP do Brasil de MotoGP confirmou nesta sexta-feira (25) a data do início da venda de ingressos da edição 2027. Os fãs interessados em acompanhar in loco a etapa de Goiânia poderão fazer a compra a partir do dia 08 de outubro, ao meio-dia.

Após semanas de expectativas, a MotoGP finalmente divulgou o calendário de 2027 nesta sexta (25), confirmando que o GP do Brasil, terceira etapa da temporada, será realizado no fim de semana de 02 a 04 de abril do próximo ano.

Agora começa a corrida pelos ingressos. A venda será retomada no dia 08 de outubro, a partir do meio-dia, no site oficial do evento na plataforma Eventim (www.eventim.com.br/motogpbrasil).

Esta é, na verdade, a venda do segundo lote de ingressos. A organização havia disponibilizado uma cota anteriormente para interessados em uma compra cega, sem a divulgação da data do GP. Inclusive, os promotores confirmaram que compradores desse primeiro lote que não poderão comparecer ao evento podem solicitar o reembolso até o dia 02 de outubro.

Segundo o site de vendas, serão disponibilizados cinco setores. O Setor A, na largada, teve valor de R$3.500,00 no primeiro lote. Ao seu lado, o Setor B, na reta, custou R$445,00. O Setor C, na curva 1, foi comercializado a R$1.075,00. Já o Setor D, no Mergulho, R$975,00. Para fechar, o Setor F, de Admissão Geral, saiu a R$262,50. Todos os ingressos valem para os três dias do fim de semana.

Este será o segundo ano da MotoGP em Goiânia, após um retorno complicado ao Brasil devido aos problemas com o asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna. No sábado, a sprint precisou ser adiada devido a um buraco que se abriu na pista, na reta principal. Já no domingo, a corrida principal foi encurtada após o asfalto no terceiro setor se desfazer em diversos pontos.

Mesmo assim, o evento foi um sucesso de público, atraindo quase 150 mil pessoas ao Autódromo ao longo do fim de semana, movimentando R$1,14 bilhão e gerando mais de 10 mil postos de trabalho, segundo informações do governo goiano.

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