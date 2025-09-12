Todas as categorias

MotoGP

GP do Brasil de MotoGP divulga preços e data de início da venda de ingressos; saiba mais

Principal categoria do motociclismo mundial retorna ao Brasil em 2026 após mais de 20 anos

Guilherme Longo
Editado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A organização do GP do Brasil de MotoGP divulgou nesta sexta-feira (12) as informações sobre a venda de ingressos da edição de 2026, que marca o retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao país após mais de 20 anos, com Goiânia recebendo a etapa.

Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, o GP do Brasil será, neste momento, a segunda etapa da próxima temporada, que deve marcar a estreia do brasileiro Diogo Moreira na classe rainha. Atualmente, o piloto da Moto2 tem um acordo encaminhado com a Honda para correr pela equipe satélite LCR. Além da MotoGP, Moto2 e Moto3 também estarão na programação do fim de semana.

A pré-venda dos ingressos começa no próximo dia 25 de setembro, exclusivamente para clientes BRB. A venda será feita pelo sistema da Eventim, no site eventim.com.br/motogpbrasil a partir do meio-dia, com limite de quatro ingressos por CPF. Além da exclusividade, clientes do BRB terão também um desconto de 15% no valor das entradas.

Já a venda de ingressos para o público em geral começa uma semana depois, no dia 02 de outubro, também a partir do meio-dia, no mesmo site.

O valor dos ingressos para o GP do Brasil de 2026 vai de R$500, no Setor F (com meia-entrada a R$250) a R$3.500 em área premium com alimentação e bebidas inclusas. Todos os ingressos são válidos para os três dias do evento e a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.

Guilherme Longo
