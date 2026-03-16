GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial chegou a Goiânia
MotoGP-Comeback 2026 in Brasilien: Zeitplan für Modernisierung ist eng
Chegou a hora! Após 22 anos, a MotoGP voltou ao Brasil e será sede da segunda etapa da temporada de 2026, ano da estreia de Diogo Moreira, que correrá em casa pela primeira vez.
Após a vitória de Marco Bezzechi na estreia da temporada, no GP da Tailândia, em um pódio completado por Pedro Acosta e Raúl Fernández, o campeonato segue para Goiânia dando continuidade ao último ano do regulamento atual, com as motos 1000cc.
Acosta é o atual líder do campeonato com 32 pontos, seguido por Bezzechi, com 25, e Fernández, com 23. Jorge Martín e Ai Ogura completam o top cinco. Atual campeão mundial, Marc Márquez é oitavo colocado, com nove pontos.
Na Moto2, Manu González lidera a tabela com 12,5 pontos. Izan Guevara é segundo com 10 pontos e Daniel González completa o top três com 8 pontos. Ivan Ortola e Collin Veijer fecham o top cinco.
Davi Almansa é o líder da Moto3 com 25 pontos, seguido por Maximo Quiles e Valentín Perrone. Álvaro Carpe e Veda Pratama completam o top cinco.
O Motorsport.com acompanha in loco todas as sessões da etapa de Goiânia da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast.
Horários da MotoGP no Brasil :
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h20
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|10h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|15h
|ESPN / Disney+ / Band
|Corrida
|Domingo
|15h
|ESPN / Disney+ / Band
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|10h
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|09h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|13h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|9h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|13h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|8h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|12h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira
