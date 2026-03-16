MotoGP GP do Brasil

GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira

Principal categoria do motociclismo mundial chegou a Goiânia

Redação Motorsport.com
Editado:
MotoGP-Comeback 2026 in Brasilien: Zeitplan für Modernisierung ist eng

MotoGP-Comeback 2026 in Brasilien: Zeitplan für Modernisierung ist eng

Chegou a hora! Após 22 anos, a MotoGP voltou ao Brasil e será sede da segunda etapa da temporada de 2026, ano da estreia de Diogo Moreira, que correrá em casa pela primeira vez. 

Após a vitória de Marco Bezzechi na estreia da temporada, no GP da Tailândia, em um pódio completado por Pedro Acosta e Raúl Fernández, o campeonato segue para Goiânia dando continuidade ao  último ano do regulamento atual, com as motos 1000cc.

Acosta é o atual líder do campeonato com 32 pontos, seguido por Bezzechi, com 25, e Fernández, com 23. Jorge Martín e Ai Ogura completam o top cinco. Atual campeão mundial, Marc Márquez é oitavo colocado, com nove pontos. 

Na Moto2, Manu González lidera a tabela com 12,5 pontos. Izan Guevara é segundo com 10 pontos e Daniel González completa o top três com 8 pontos. Ivan Ortola e Collin Veijer fecham o top cinco. 

Davi Almansa é o líder da Moto3 com 25 pontos, seguido por Maximo Quiles e Valentín Perrone. Álvaro Carpe e Veda Pratama completam o top cinco. 

O Motorsport.com acompanha in loco todas as sessões da etapa de Goiânia da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast

Horários da MotoGP no Brasil :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 15h20 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 10h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 15h ESPN / Disney+ / Band
Corrida Domingo 15h ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 10h ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 09h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 13h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 9h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 8h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 12h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

