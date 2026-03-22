Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia

MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"

MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint

MotoGP - Martín fala sobre a emoção de voltar ao pódio após mais de 500 dias: "Me lembrei de todos que me ajudaram"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Martín fala sobre a emoção de voltar ao pódio após mais de 500 dias: "Me lembrei de todos que me ajudaram"

MotoGP - Márquez minimiza impacto de vitória para Ducati no campeonato: "Não dá para avaliar o nível com uma corrida"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Márquez minimiza impacto de vitória para Ducati no campeonato: "Não dá para avaliar o nível com uma corrida"

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia
MotoGP GP do Brasil

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia

Motorsport.com faz a cobertura in loco da segunda etapa da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

É amanhã! A MotoGP volta ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para o dia derradeiro da segunda etapa da temporada 2026, com a disputa do GP do Brasil!

Leia também:

Até aqui, a passagem da MotoGP pelo país tem sido caótica, com a chuva impactando a programação da sexta-feira e levando ao surgimento do buraco na pista no sábado, mas a expectativa é de que o domingo transcorra sem problemas, mesmo com a previsão de chuva na casa de 55%.

Vale lembrar que, por conta do atraso causado pelo buraco, a classificação da Moto2 abre o dia, mas os horários das corridas seguem o que havia sido originalmente divulgado.

Horários da MotoGP no Brasil :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 15h00 ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Classificação Domingo 09h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP: Moreira já guia como "como um piloto experiente", diz chefe da LCR

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira já guia como "como um piloto experiente", diz chefe da LCR

Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

Geral
Geral
Gabriel Gomez disputará temporada 2026 da FRECA pela Rodin

MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

Últimas notícias

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia

MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"

MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint

MotoGP - Martín fala sobre a emoção de voltar ao pódio após mais de 500 dias: "Me lembrei de todos que me ajudaram"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Martín fala sobre a emoção de voltar ao pódio após mais de 500 dias: "Me lembrei de todos que me ajudaram"