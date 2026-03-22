GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia
Motorsport.com faz a cobertura in loco da segunda etapa da temporada 2026
É amanhã! A MotoGP volta ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para o dia derradeiro da segunda etapa da temporada 2026, com a disputa do GP do Brasil!
Até aqui, a passagem da MotoGP pelo país tem sido caótica, com a chuva impactando a programação da sexta-feira e levando ao surgimento do buraco na pista no sábado, mas a expectativa é de que o domingo transcorra sem problemas, mesmo com a previsão de chuva na casa de 55%.
Vale lembrar que, por conta do atraso causado pelo buraco, a classificação da Moto2 abre o dia, mas os horários das corridas seguem o que havia sido originalmente divulgado.
Horários da MotoGP no Brasil :
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|15h00
|ESPN / Disney+ / Band
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação
|Domingo
|09h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir ao domingo em Goiânia
MotoGP: Sprint de Goiânia só foi realizada porque buraco na pista estava "fora do traçado"
MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint
MotoGP - Martín fala sobre a emoção de voltar ao pódio após mais de 500 dias: "Me lembrei de todos que me ajudaram"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários