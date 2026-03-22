É amanhã! A MotoGP volta ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para o dia derradeiro da segunda etapa da temporada 2026, com a disputa do GP do Brasil!

Até aqui, a passagem da MotoGP pelo país tem sido caótica, com a chuva impactando a programação da sexta-feira e levando ao surgimento do buraco na pista no sábado, mas a expectativa é de que o domingo transcorra sem problemas, mesmo com a previsão de chuva na casa de 55%.

Vale lembrar que, por conta do atraso causado pelo buraco, a classificação da Moto2 abre o dia, mas os horários das corridas seguem o que havia sido originalmente divulgado.

Horários da MotoGP no Brasil :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 15h00 ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Domingo 09h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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