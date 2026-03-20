Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

MotoGP GP do Brasil

GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia

Dia deve ser muito parecido com a sexta-feira (20) no traçado goiano

Publicado:
Pilotos saindo do pit lane

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP voltou a ter o Brasil no calendário do campeonato e a corrida acontece em Goiânia neste fim de semana. O primeiro dia de treinos livres foi marcado pela mudança de horários, por conta das chuvas.

Leia também:

No próximo sábado (21), as atividades de pista começam às 8h40, com o treino livre 3 da Moto3. A próxima sessão da MotoGP está marcada para às 10h50.

A previsão do tempo indica que o dia será bastante parecido com a sexta-feira (20), ou seja, marcado por alguns momentos de garoa e chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 28°C, enquanto a mínima será de 20°C.

A tarde deve ser marcada por muito sol, mas nuvens pesadas e pancadas de chuva. É previsto que chova pelo menos 1.6mm a partir das 14h.

Horários da MotoGP no Brasil:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 12h05 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 10h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 15h00 ESPN / Disney+ / Band
Corrida Domingo 15h00 ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 15h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 09h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 13h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 12h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 12h00

ESPN e Disney+

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

Principais comentários

