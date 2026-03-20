GP do Brasil de MotoGP: Horários, previsão do tempo e onde assistir o sábado em Goiânia
Dia deve ser muito parecido com a sexta-feira (20) no traçado goiano
Pilotos saindo do pit lane
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP voltou a ter o Brasil no calendário do campeonato e a corrida acontece em Goiânia neste fim de semana. O primeiro dia de treinos livres foi marcado pela mudança de horários, por conta das chuvas.
No próximo sábado (21), as atividades de pista começam às 8h40, com o treino livre 3 da Moto3. A próxima sessão da MotoGP está marcada para às 10h50.
A previsão do tempo indica que o dia será bastante parecido com a sexta-feira (20), ou seja, marcado por alguns momentos de garoa e chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 28°C, enquanto a mínima será de 20°C.
A tarde deve ser marcada por muito sol, mas nuvens pesadas e pancadas de chuva. É previsto que chova pelo menos 1.6mm a partir das 14h.
Horários da MotoGP no Brasil:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|10h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|15h00
|ESPN / Disney+ / Band
|Corrida
|Domingo
|15h00
|ESPN / Disney+ / Band
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|09h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|13h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|12h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|12h00

ESPN e Disney+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários