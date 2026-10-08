GP do Brasil de MotoGP reabre venda de ingressos nesta quinta-feira; veja valores e como comprar
Bilhetes estão disponíveis no site da tiqueteira oficial do evento, a partir de R$262,50
Race start
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Após confirmar o calendário da próxima temporada, o MotoGP GP do Brasil 2027 reabre a venda de ingressos nesta quinta-feira, 08 de outubro. A etapa nacional da maior categoria da motovelocidade mundial será disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2027.
O segundo lote de ingressos já está disponível no site da Eventim, tiqueteira oficial do evento, no endereço: eventim.com.br/motogpbrasil.
Os primeiros ingressos para 2027 foram vendidos ainda no mês de março deste ano, logo após a corrida que marcou o retorno da MotoGP ao Brasil.
Como aconteceu no primeiro lote, os fãs de motovelocidade poderão adquirir ingressos para todos os setores do autódromo goiano, com valores a partir de R$ 262,50.
O MotoGP GP do Brasil terá uma série de atualizações para 2027. Os torcedores brasileiros e sul-americanos serão recebidos com ainda mais conforto, pois o autódromo está recebendo diversas melhorias, com mais áreas de sombra e proteção contra a chuva para os fãs, além de mais entretenimento e muitos shows na Fanzone. O paddock será totalmente renovado e a pista, com asfalto e sistema de drenagem novos, vai proporcionar ainda mais emoção para os pilotos e para o público.
Outra novidade é a Arquibancada Oficial Diogo Moreira, localizada no final da Curva 1, com visão para o “Bico de Pato”. Será um espaço para os fãs do piloto brasileiro celebrarem e torcerem juntos por ele vestindo a camiseta oficial do Fã Clube Diogo Moreira.
O autódromo goiano vai receber a corrida pela segunda vez consecutiva, após a retomada da maior categoria da motovelocidade mundial em Goiânia em março de 2026. O mesmo circuito já havia recebido três provas da MotoGP na década de 80.
O retorno neste ano foi um grande sucesso, com ingressos esgotados e festa dos fãs para Moreira. Quase 150 mil pessoas compareceram ao autódromo nos três dias do evento, que impulsionou o turismo e o PIB locais. A etapa brasileira da MotoGP movimentou R$1,14 bilhão e criou 10.838 postos de trabalho.
Em 2027, os motores vão roncar pela primeira vez em solo brasileiro antes mesmo do início do campeonato. Dois meses antes do GP em Goiás, o Rio de Janeiro vai receber o Season Launch, lançamento oficial da temporada do ano no dia 21 de fevereiro. Pilotos e equipes da MotoGP vão se apresentar à torcida na Praia de Botafogo, diante do Pão de Açúcar, com direito a entrevistas, exposições interativas e muito entretenimento ao vivo.
|Setor
|Inteira
|Meia-Entrada
|Setor ‘F’ – Admissão Geral
|R$ 525,00
|R$ 262,50
|Setor ‘B’ – Reta*
|R$ 1.050,00
|R$ 525,00
|Setor ‘D’ – Mergulho*
|R$ 1.950,00
|R$ 975,00
|Arquibancada Oficial Diogo Moreira**
|R$ 2.250,00
|—
|Setor ‘C’ – Curva 1*
|R$ 2.350,00
|R$ 1.175,00
|Setor Premium ‘A’ – Largada*
|R$ 3.500,00
|—
* Arquibancada coberta /** Camiseta oficial do fã clube do Diogo inclusa/***Alimentação inclusa
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