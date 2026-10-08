GP do Brasil de MotoGP reabre venda de ingressos nesta quinta-feira; veja valores e como comprar

Após confirmar o calendário da próxima temporada, o MotoGP GP do Brasil 2027 reabre a venda de ingressos nesta quinta-feira, 08 de outubro. A etapa nacional da maior categoria da motovelocidade mundial será disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2027.

O segundo lote de ingressos já está disponível no site da Eventim, tiqueteira oficial do evento, no endereço: eventim.com.br/motogpbrasil.

Os primeiros ingressos para 2027 foram vendidos ainda no mês de março deste ano, logo após a corrida que marcou o retorno da MotoGP ao Brasil.

Como aconteceu no primeiro lote, os fãs de motovelocidade poderão adquirir ingressos para todos os setores do autódromo goiano, com valores a partir de R$ 262,50.

O MotoGP GP do Brasil terá uma série de atualizações para 2027. Os torcedores brasileiros e sul-americanos serão recebidos com ainda mais conforto, pois o autódromo está recebendo diversas melhorias, com mais áreas de sombra e proteção contra a chuva para os fãs, além de mais entretenimento e muitos shows na Fanzone. O paddock será totalmente renovado e a pista, com asfalto e sistema de drenagem novos, vai proporcionar ainda mais emoção para os pilotos e para o público.

Outra novidade é a Arquibancada Oficial Diogo Moreira, localizada no final da Curva 1, com visão para o “Bico de Pato”. Será um espaço para os fãs do piloto brasileiro celebrarem e torcerem juntos por ele vestindo a camiseta oficial do Fã Clube Diogo Moreira.

O autódromo goiano vai receber a corrida pela segunda vez consecutiva, após a retomada da maior categoria da motovelocidade mundial em Goiânia em março de 2026. O mesmo circuito já havia recebido três provas da MotoGP na década de 80.

O retorno neste ano foi um grande sucesso, com ingressos esgotados e festa dos fãs para Moreira. Quase 150 mil pessoas compareceram ao autódromo nos três dias do evento, que impulsionou o turismo e o PIB locais. A etapa brasileira da MotoGP movimentou R$1,14 bilhão e criou 10.838 postos de trabalho.

Em 2027, os motores vão roncar pela primeira vez em solo brasileiro antes mesmo do início do campeonato. Dois meses antes do GP em Goiás, o Rio de Janeiro vai receber o Season Launch, lançamento oficial da temporada do ano no dia 21 de fevereiro. Pilotos e equipes da MotoGP vão se apresentar à torcida na Praia de Botafogo, diante do Pão de Açúcar, com direito a entrevistas, exposições interativas e muito entretenimento ao vivo.

Setor Inteira Meia-Entrada Setor ‘F’ – Admissão Geral R$ 525,00 R$ 262,50 Setor ‘B’ – Reta* R$ 1.050,00 R$ 525,00 Setor ‘D’ – Mergulho* R$ 1.950,00 R$ 975,00 Arquibancada Oficial Diogo Moreira** R$ 2.250,00 — Setor ‘C’ – Curva 1* R$ 2.350,00 R$ 1.175,00 Setor Premium ‘A’ – Largada* R$ 3.500,00 —

* Arquibancada coberta /** Camiseta oficial do fã clube do Diogo inclusa/***Alimentação inclusa

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