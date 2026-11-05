GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir à sexta-feira de treinos em Losail

A MotoGP segue acelerando e se prepara para o GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece no planejamento dos organizadores e, até segunda ordem, acontecerá neste fim de semana, no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista desta sexta-feira:

O treino livre 1 é às 8h45 de Brasília, 14h45 locais. Já a segunda sessão prática é às 13h de Brasília, 19h locais. Para o período que compreende as duas atividades, a probabilidade de chuva fica majoritariamente em 0%, com temperaturas de 33ºC e ventos noroeste de até 23km/h. As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 8h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 8h00 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 8h40 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 13h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 13h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 7h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 7h15 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 11h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 11h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 7h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 6h30 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Com 399 pontos, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (355) por 30 pontos e Marco Bezzecchi (332) por oito para garantir o campeonato no Catar.

Neste cenário, o italiano é o mais fácil de se 'eliminar' da disputa. Mesmo que Bezzecchi termine em segundo tanto na sprint quanto no GP, Márquez garantiria o título à frente dele ao vencer ambas as corridas, já que os 37 pontos conquistados lhe dariam uma vantagem de oito pontos no confronto direto entre os dois.

Martín, por outro lado, machucou o punho direito na Austrália e não pôde competir na Malásia. Embora se espere que ele viaje para o GP do Catar, sua condição física permanece incerta.

Na Moto2 a situação segue igual, com Manu González na liderança, somando 276,5 pontos, seguido por Izan Guevara, com 273. Ivan Ortolà é o terceiro, com 199,5 e David Alonso superou Dani Holgado pelo P4, acumulando 191 pontos contra 190 do espanhol.

Já na Moto3, Máximo Quiles é o campeão antecipado. O espanhol tem 376 pontos contra 228 de David Almansa. Brian Uriarte é o terceiro com 205, empatado matematicamente com Álvaro Carpe, em quarto. Adrian Fernández fecha o top cinco com 157 pontos.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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