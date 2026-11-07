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Mundial de Motovelocidade se despediu do sudeste asiático e realiza antepenúltima etapa da temporada

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Marc Marquez, Ducati Team

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Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

A MotoGP segue acelerando e dá continuidade às atividades do GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece na normalidade no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista deste domingo:

Leia também:

A corrida está marcada para às 13h de Brasília, 14h locais.

As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 13h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 7h15 ESPN e Disney+
  Classificação

Sábado

 11h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 11h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 6h30 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Com 411 pontos após a sprint, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (362) e Marco Bezzecchi (332) já está descartado da briga pelo título após o resultado de sábado.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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