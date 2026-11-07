GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira
Mundial de Motovelocidade se despediu do sudeste asiático e realiza antepenúltima etapa da temporada
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
A MotoGP segue acelerando e dá continuidade às atividades do GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece na normalidade no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista deste domingo:
A corrida está marcada para às 13h de Brasília, 14h locais.
As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.
Horários da MotoGP no Catar:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|13h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|7h15
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|11h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|11h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|6h30
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h50
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Com 411 pontos após a sprint, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (362) e Marco Bezzecchi (332) já está descartado da briga pelo título após o resultado de sábado.
Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
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