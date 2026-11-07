A MotoGP segue acelerando e dá continuidade às atividades do GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece na normalidade no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista deste domingo:

A corrida está marcada para às 13h de Brasília, 14h locais.

As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 13h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 7h15 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 11h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 11h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 6h30 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Com 411 pontos após a sprint, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (362) e Marco Bezzecchi (332) já está descartado da briga pelo título após o resultado de sábado.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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