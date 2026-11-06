GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail
Mundial de Motovelocidade se despediu do sudeste asiático e realiza antepenúltima etapa da temporada
A MotoGP segue acelerando dá continuidade às atividades do GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece na normalidade no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista deste sábado:
O treino livre 3 é às 08h00 de Brasília, 14h00 locais, com a classificação logo na sequência. Já a corrida sprint é às 13h00 de Brasília, 19h00 locais.
Para o período que compreende as duas atividades, a probabilidade de chuva fica majoritariamente em 0%, com temperaturas de até 35ºC e ventos noroeste de até 21km/h. As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.
Horários da MotoGP no Catar:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|8h00
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|8h40
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|7h15
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|11h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|11h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|6h30
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h50
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Com 399 pontos, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (355) por 30 pontos e Marco Bezzecchi (332) por oito para garantir o campeonato no Catar.
Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!
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GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail
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