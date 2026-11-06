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MotoGP GP do Catar

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail

Mundial de Motovelocidade se despediu do sudeste asiático e realiza antepenúltima etapa da temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

A MotoGP segue acelerando dá continuidade às atividades do GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2026. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, a prova permanece na normalidade no Circuito Internacional de Losail. E o Motorsport.com te mostra a previsão do tempo, como assistir e os horários das sessões de pista deste sábado:

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O treino livre 3 é às 08h00 de Brasília, 14h00 locais, com a classificação logo na sequência. Já a corrida sprint é às 13h00 de Brasília, 19h00 locais.

Para o período que compreende as duas atividades, a probabilidade de chuva fica majoritariamente em 0%, com temperaturas de até 35ºC e ventos noroeste de até 21km/h. As sessões são transmitidas nos canais ESPN/Disney+ e o Motorsport.com faz a cobertura completa, no site e no PÓDIO CAST.

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 8h00 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 8h40 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 13h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 13h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 7h15 ESPN e Disney+
  Classificação

Sábado

 11h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 11h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 6h30 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Com 399 pontos, Marc Márquez chegou ao primeiro 'match point' da temporada e pode garantir mais um título em Losail. O espanhol da Ducati precisa superar Jorge Martín (355) por 30 pontos e Marco Bezzecchi (332) por oito para garantir o campeonato no Catar.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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