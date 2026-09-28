GP do Japão de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Motegi, com Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial inicia turnê asiática da temporada
Start action
Foto de: MotoGP
A MotoGP inicia neste fim de semana sua perna asiática do calendário 2026, com o GP do Japão, em Motegi, abrindo o terço final do campeonato.
Horários da MotoGP no Japão:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|03h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|21h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|01h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|00h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|20h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|00h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|23h00
|ESPN e Disney+
Na MotoGP, Jorge Martín chega na liderança do campeonato, com 306 pontos, contra 294 de Marc Márquez. Marco Bezzecchi é o terceiro, um pouco mais distante, com 264. Pedro Acosta é o quarto com 234, enquanto Fabio di Giannantonio fecha o top 5, com 230. Já o brasileiro Diogo Moreira é o 14º colocado, com 65.
Na Moto2, Manu González segue na ponta, com 245,5, enquanto Izan Guevara tem 210. Ivan Ortolà vem em terceiro com 168,5 pontos. David Alonso (155) e Senna Agius (149) completam o top 5.
Já na Moto3, Máximo Quiles caminha a passos largos para o título. O espanhol tem 306 pontos, mas a briga pelo vice-campeonato está quente. Álvaro Carpe é o segundo, com 175, enquanto David Almansa e Brian Uriarte estão empatados com 174. Marco Morelli é o quinto com 146.
FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado
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