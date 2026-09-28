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GP do Japão de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Motegi, com Moreira

Principal categoria do motociclismo mundial inicia turnê asiática da temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
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Foto de: MotoGP

A MotoGP inicia neste fim de semana sua perna asiática do calendário 2026, com o GP do Japão, em Motegi, abrindo o terço final do campeonato.

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Horários da MotoGP no Japão:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 22h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 22h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 22h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 03h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 02h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 21h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 02h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 21h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 01h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 00h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 21h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 01h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 20h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 00h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 23h00 ESPN e Disney+

Na MotoGP, Jorge Martín chega na liderança do campeonato, com 306 pontos, contra 294 de Marc Márquez. Marco Bezzecchi é o terceiro, um pouco mais distante, com 264. Pedro Acosta é o quarto com 234, enquanto Fabio di Giannantonio fecha o top 5, com 230. Já o brasileiro Diogo Moreira é o 14º colocado, com 65.

Na Moto2, Manu González segue na ponta, com 245,5, enquanto Izan Guevara tem 210. Ivan Ortolà vem em terceiro com 168,5 pontos. David Alonso (155) e Senna Agius (149) completam o top 5.

Já na Moto3, Máximo Quiles caminha a passos largos para o título. O espanhol tem 306 pontos, mas a briga pelo vice-campeonato está quente. Álvaro Carpe é o segundo, com 175, enquanto David Almansa e Brian Uriarte estão empatados com 174. Marco Morelli é o quinto com 146.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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