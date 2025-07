GP do Japão permanecerá no calendário da MotoGP até 2030

A Dorna anunciou a extensão do acordo com o GP do Japão de MotoGP por mais cinco temporadas, continuando no calendário da categoria até 2030.

"Mais cinco visitas a Motegi estão confirmadas para o esporte mais emocionante do planeta. O MotoGP retornará ao Mobility Resort Motegi até 2030. O Japão é um mercado estabelecido e importante para o esporte, abrigando uma base de fãs que é mundialmente conhecida por seu compromisso e paixão pelo esporte", anunciaram.

"Com o calendário completo de 2026 a ser revelado em breve, os fãs poderão desfrutar de mais cinco anos do Grande Prêmio do Japão como um dos destaques da temporada", continua.

"Temos o prazer de anunciar que sediaremos o MotoGP do Japão no Mobility Resort Motegi a partir de 2026. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a Carmelo Ezpeleta, à Dorna Sports e a todos que têm sido grandes apoiadores dessa extensão de contrato", diz Tsuyoshi Saito, presidente da Honda Mobilityland Corporation, no comunicado.

"Continuaremos a nos concentrar no desenvolvimento do motociclismo e na gestão sustentável de eventos. Ao aproveitarmos ao máximo o rico ambiente natural de Motegi, continuaremos a trabalhar para oferecer eventos do GP que possam ser apreciados por muito mais fãs. Em colaboração com os residentes das prefeituras de Tochigi e Ibaraki, a cidade de Motegi e várias agências governamentais, esperamos oferecer eventos do Grande Prêmio ainda mais atraentes do que antes", acrescenta.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, detentora dos direitos do MotoGP, disse: "O Japão é importante para o MotoGP. Motegi sempre apresenta um show fantástico e é uma referência no calendário por sua organização de eventos. Os fãs japoneses da MotoGP são incrivelmente conhecedores e temos o prazer de confirmar que estaremos correndo com eles até 2030".

O GP do Japão desta temporada será realizado no fim de semana de 28 de setembro e é amplamente esperado que Motegi seja o local do nono campeonato mundial de Marc Márquez, o primeiro com a Ducati.

