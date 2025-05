A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, com um dos templos do esporte a motor mundial, Silverstone, recebendo o GP do Reino Unido, sétima de 22 etapas da temporada 2025.

A passagem por Silverstone encerrará o primeiro terço do campeonato, e promete grandes emoções. O GP britânico registrou oito vencedores diferentes nas últimas oito edições, e seu resultado deve ser fundamental para a movimentação do mercado de pilotos, que começa a esquentar nos bastidores.

Marc Márquez retomou a ponta do Mundial após o caótico GP da França, onde foi o único do top 3 a pontuar em meio à chuva. O hexacampeão tem 171 pontos contra 149 de seu irmão, Álex Márquez, enquanto Francesco Bagnaia vai ficando para trás. O bicampeão da Ducati tem 120. Franco Morbidelli (85) e Fabio di Giannantonio (74) fecham um top 5 da marca italiana.

A briga pelo título de 'melhor do resto' vai se fechando entre os principais nomes das marcas japonesas. Vencedor em Le Mans, Johann Zarco vem em sexto, com 72, enquanto Fabio Quartararo é o sétimo, com 56.

Na Moto2, Manuel González vem na liderança após seis etapas. O espanhol tem 111 pontos contra 95 do compatriota Arón Canet. Jake Dixon é o terceiro com 77, pouco à frente de Barry Baltus, com 73. O brasileiro Diogo Moreira, em bom momento na temporada, completa o top 5 com 50.

Para fechar, na Moto3 o espanhol José António Rueda vem liderando com tranquilidade. O piloto da Red Bull KTM Ajo tem 116 pontos, enquanto Ángel Piqueras vem em segundo, com 87. Joel Kelso é o terceiro, com 77, enquanto Adrián Fernández (61) e Taiyo Furusato (58) fecham o top 5.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Inglaterra:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!