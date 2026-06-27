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Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup

Ex-MotoGP Andrea Iannone completa a primeira fila

Olivia Nogueira
Editado:
Eric Granado na Bagger World Cup

Eric Granado na Bagger World Cup

Foto de: Divulgacao

A Harley-Davidson Bagger World Cup começou as atividades deste sábado com a classificação da etapa holandesa, em Assen e, mais uma vez, o brasileiro Eric Granado foi o mais rápido, garantido a pole. Andrea Iannone e Oscar Gutierrez completaram o top três. 

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Após as primeiras tentativas, Eric Granado foi a liderança com 1min41s228, seguido por Oscar Gutierrez e Filippo Rovelli. Ex-MotoGP, Andrea Iannone então superou o brasileiro com 1min40s970. 

No entanto, Granado conseguiu retomar a primeira posição marcando 1min40s655 e largará da primeira posição mais uma vez, seguido por Iannone e Gutirrez. 

A Harley-Davidson Bagger World Cup conclui sua etapa em Assen no domingo. A primeira corrida tem largada marcada para 11h10 deste sábado, e a segunda será às 10h30 de amanhã, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

Grid de largada - Holanda

1 Eric Granado 1:40.655
2 Andrea Iannone 1:40.970
3 Oscar Gutierrez 1:41.413
4 Jordi Torres 1:41.743
5 Filippo Rovelli 1:41.999
6 Archie McDonald 1:42.571
7 Dimas Pratama 1:42.743
8 Travis Wyman 1:42.840
9 Jake Lewis 1:43.557
10 Cory West 1:44.200

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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