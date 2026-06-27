Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup

A Harley-Davidson Bagger World Cup começou as atividades deste sábado com a classificação da etapa holandesa, em Assen e, mais uma vez, o brasileiro Eric Granado foi o mais rápido, garantido a pole. Andrea Iannone e Oscar Gutierrez completaram o top três.

Após as primeiras tentativas, Eric Granado foi a liderança com 1min41s228, seguido por Oscar Gutierrez e Filippo Rovelli. Ex-MotoGP, Andrea Iannone então superou o brasileiro com 1min40s970.

No entanto, Granado conseguiu retomar a primeira posição marcando 1min40s655 e largará da primeira posição mais uma vez, seguido por Iannone e Gutirrez.

A Harley-Davidson Bagger World Cup conclui sua etapa em Assen no domingo. A primeira corrida tem largada marcada para 11h10 deste sábado, e a segunda será às 10h30 de amanhã, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

Grid de largada - Holanda

1 Eric Granado 1:40.655

2 Andrea Iannone 1:40.970

3 Oscar Gutierrez 1:41.413

4 Jordi Torres 1:41.743

5 Filippo Rovelli 1:41.999

6 Archie McDonald 1:42.571

7 Dimas Pratama 1:42.743

8 Travis Wyman 1:42.840

9 Jake Lewis 1:43.557

10 Cory West 1:44.200

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