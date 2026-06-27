Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup
Ex-MotoGP Andrea Iannone completa a primeira fila
Eric Granado na Bagger World Cup
Foto de: Divulgacao
A Harley-Davidson Bagger World Cup começou as atividades deste sábado com a classificação da etapa holandesa, em Assen e, mais uma vez, o brasileiro Eric Granado foi o mais rápido, garantido a pole. Andrea Iannone e Oscar Gutierrez completaram o top três.
Após as primeiras tentativas, Eric Granado foi a liderança com 1min41s228, seguido por Oscar Gutierrez e Filippo Rovelli. Ex-MotoGP, Andrea Iannone então superou o brasileiro com 1min40s970.
No entanto, Granado conseguiu retomar a primeira posição marcando 1min40s655 e largará da primeira posição mais uma vez, seguido por Iannone e Gutirrez.
A Harley-Davidson Bagger World Cup conclui sua etapa em Assen no domingo. A primeira corrida tem largada marcada para 11h10 deste sábado, e a segunda será às 10h30 de amanhã, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.
Grid de largada - Holanda
|1
|Eric Granado
|1:40.655
|2
|Andrea Iannone
|1:40.970
|3
|Oscar Gutierrez
|1:41.413
|4
|Jordi Torres
|1:41.743
|5
|Filippo Rovelli
|1:41.999
|6
|Archie McDonald
|1:42.571
|7
|Dimas Pratama
|1:42.743
|8
|Travis Wyman
|1:42.840
|9
|Jake Lewis
|1:43.557
|10
|Cory West
|1:44.200
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