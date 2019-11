Tito Rabat, que machucou a mão direita, ficou de fora do GP do Japão e deu apenas três voltas no GP da Austrália, ainda longe de estar 100% em forma, agora optou por não disputar o GP da Malásia, na tentativa de se recuperar para a etapa final da temporada em Valência.

A Avintia, que renovou o contrato de Eric Granado na MotoE nesta quarta-feira, revelou que tentou colocar o brasileiro para correr no lugar de Rabat, mas o piloto e colunista do Motorsport.com Brasil foi impedido de finalmente estrear na MotoGP, pois a Ducati não está convencida de que ele tem experiência suficiente para assumir o comando de sua moto na prova.

"Quero agradecer por eles confiarem em mim para vir para a Malásia. Espero ter outra oportunidade em breve para trabalhar com a equipe da MotoGP e crescer como piloto dentro da equipe nos próximos anos", disse Granado.

"Estou muito feliz por continuar com a Avintia por mais um ano. Gostei muito do trabalho que fizemos na MotoE e, embora por algumas razões não tenhamos obtido os resultados, tenho certeza de que no próximo ano teremos uma ótima temporada”, completou.