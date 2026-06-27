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Relato da corrida
MotoGP GP da Holanda

Granado vence corrida 1 da Bagger World Cup e assume liderança do Mundial

Brasileiro conquista sua primeira vitória na nova classe do Mundial de Motovelocidade

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Eric Granado na Bagger World Cup

Tem hino brasileiro em Assen! Eric Granado conquistou neste sábado sua primeira vitória na Harley-Davidson Bagger World Cup, triunfando na primeira prova do fim de semana na Holanda, em um resultado que, de quebra, lhe dá a liderança da nova classe do Mundial de Motovelocidade.

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Granado não largou bem, empinando demais a moto e, com isso, caiu para quinto, com Iannone subindo para a ponta, tendo Torres em segundo e McDonald em terceiro.

Ao final da primeira volta, de um total de nove, McDonald havia assumido a ponta, com Iannone em segundo e Torres em terceiro, já pressionado por Granado, que havia ultrapassado Gutiérrez.

O caos na disputa do top 3 permitiu que Granado chegasse e, de uma vez, subisse de quarto para segundo na terceira volta, iniciando a caça ao líder Iannone, com McDonald em terceiro e Torres em quarto.

 

Com um traçado ousado no segundo setor, Granado conseguiu ultrapassar Iannone pela liderança, com McDonald aproveitando a manobra para derrubar o italiano para terceiro. Rapidamente o brasileiro começou a abrir na frente, colocando 1s2 de vantagem para Gutiérrez em segundo.

No final, Eric Granado conquistou sua primeira vitória na Bagger World Cup, superando o problema na largada para terminar à frente de Óscar Gutiérrez e Andrea Iannone, com Archie McDonald e Jordí Torres fechando o top 5.

Com esse resultado, Eric Granado assume a liderança do Mundial com 95 pontos, contra 86 de Archie McDonald e 84 de Óscar Gutiérrez.

A Harley-Davidson Bagger World Cup encerra sua passagem por Assen no domingo. A segunda corrida da terceira etapa da temporada 2026 tem largada marcada para 10h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado da corrida 1 da Bagger em Assen:

 

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