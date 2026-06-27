Granado vence corrida 1 da Bagger World Cup e assume liderança do Mundial
Brasileiro conquista sua primeira vitória na nova classe do Mundial de Motovelocidade
Tem hino brasileiro em Assen! Eric Granado conquistou neste sábado sua primeira vitória na Harley-Davidson Bagger World Cup, triunfando na primeira prova do fim de semana na Holanda, em um resultado que, de quebra, lhe dá a liderança da nova classe do Mundial de Motovelocidade.
Granado não largou bem, empinando demais a moto e, com isso, caiu para quinto, com Iannone subindo para a ponta, tendo Torres em segundo e McDonald em terceiro.
Ao final da primeira volta, de um total de nove, McDonald havia assumido a ponta, com Iannone em segundo e Torres em terceiro, já pressionado por Granado, que havia ultrapassado Gutiérrez.
O caos na disputa do top 3 permitiu que Granado chegasse e, de uma vez, subisse de quarto para segundo na terceira volta, iniciando a caça ao líder Iannone, com McDonald em terceiro e Torres em quarto.
Com um traçado ousado no segundo setor, Granado conseguiu ultrapassar Iannone pela liderança, com McDonald aproveitando a manobra para derrubar o italiano para terceiro. Rapidamente o brasileiro começou a abrir na frente, colocando 1s2 de vantagem para Gutiérrez em segundo.
No final, Eric Granado conquistou sua primeira vitória na Bagger World Cup, superando o problema na largada para terminar à frente de Óscar Gutiérrez e Andrea Iannone, com Archie McDonald e Jordí Torres fechando o top 5.
Com esse resultado, Eric Granado assume a liderança do Mundial com 95 pontos, contra 86 de Archie McDonald e 84 de Óscar Gutiérrez.
A Harley-Davidson Bagger World Cup encerra sua passagem por Assen no domingo. A segunda corrida da terceira etapa da temporada 2026 tem largada marcada para 10h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado da corrida 1 da Bagger em Assen:
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