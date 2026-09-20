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MotoGP GP da Áustria

Granado vence de ponta a ponta corrida 2 da Áustria e McDonald é campeão da Bagger World Cup 2026

Brasileiro, que corre com a moto #51, terminou a primeira temporada do campeonato em terceiro, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto

Redação Motorsport.com
Publicado:
Captura de tela 2026-09-20 075327

Foto de: Reprodução

Eric Granado venceu de ponta a ponta a corrida 2 da etapa da Áustria da Bagger World Cup, mas os pontos não foram suficientes para tirar de Archie McDonald o título de campeão de 2026 da categoria de motos Harley-Davidson. O brasileiro da moto #51 terminou o campeonato em terceiro lugar na classificação geral, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto.

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Gutierrez e Kyle Wyman completaram o pódio da prova de domingo no Red Bull Ring, enquanto o agora campeão McDonald terminou apenas em oitavo.

Corrida 2

A corrida começou com Granado permanecendo na ponta e afastando dos rivais, seguido por McDonald que duelava com Andrea Iannone. Na volta seguinte, o italiano ultrapassou Archie, que caiu posições em sequência até sétima colocação.

Mais na frente, Gutierrez aproveitou as brigas entre McDonald e Iannone para ficar com a segunda colocação e garantir a segunda colocação, enquanto Granado se afastava cada vez mais na liderança. Pela terceira colocação, Wyman seguia duelando com James Rispoli e Maxwell Toth.

Granado permaneceu com tranquilidade na liderança até a bandeirada final, seguido de Gutierrez em segundo e Wyman, que se segurou na ponta. McDonald, mesmo em oitavo, garantiu o título.

Resultado da prova 2 da Áustria da Bagger World Cup

Pos. Piloto Pontos Tempo/Diferença Equipe
1 51 Eric Granado +25 14:54.830 Joe Rascal Racing
2 99 Oscar Gutierrez +20 +1.966 Niti Racing
3 33 Kyle Wyman +16 +6.651 Wegner X KWR
4 43 James Rispoli +13 +7.011 Joe Rascal Racing
5 2 Maxwell Toth +11 +7.129 Saddlemen Racing
6 29 Andrea Iannone +10 +12.166 Niti Racing
7 85 Jake Lewis +9 +14.894 Saddlemen Racing
8 69 Archie McDonald +8 +21.823 Joe Rascal Racing
9 20 Dimas Ekky Pratama +7 +32.342 Niti Racing
10 88 Max Flinders +6 +32.399 Parkingo Team
11 10 Travis Wyman +5 +36.685 Saddlemen Racing

Tabela final do campeonato 2026 da Bagger World Cup

Pos. Piloto Pontos Diferença Equipe
1 69 Archie McDonald 202 - Joe Rascal Racing
2 99 Oscar Gutierrez 193 -9 Niti Racing
3 51 Eric Granado 192 -10 Joe Rascal Racing
4 29 Andrea Iannone 157 -45 Niti Racing
5 85 Jake Lewis 117 -85 Saddlemen Racing
6 27 Filippo Rovelli 99 -103 Parkingo Team
7 10 Travis Wyman 83 -119 Saddlemen Racing
8 81 Jordi Torres 77 -125 Joe Rascal Racing
9 2 Maxwell Toth 62 -140 Saddlemen Racing
10 20 Dimas Ekky Pratama 60 -142 Niti Racing
11 13 Cory West 56 -146 Saddlemen Racing
12 38 Bradley Smith 36 -166 Parkingo Team
13 33 Kyle Wyman 29 -173 Wegner X KWR
14 43 James Rispoli 29 -173 Joe Rascal Racing
15 34 Cody Wyman 26 -176 Joe Rascal Racing

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