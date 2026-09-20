Granado vence de ponta a ponta corrida 2 da Áustria e McDonald é campeão da Bagger World Cup 2026
Brasileiro, que corre com a moto #51, terminou a primeira temporada do campeonato em terceiro, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto
Foto de: Reprodução
Eric Granado venceu de ponta a ponta a corrida 2 da etapa da Áustria da Bagger World Cup, mas os pontos não foram suficientes para tirar de Archie McDonald o título de campeão de 2026 da categoria de motos Harley-Davidson. O brasileiro da moto #51 terminou o campeonato em terceiro lugar na classificação geral, atrás de Oscar Gutierrez por apenas um ponto.
Gutierrez e Kyle Wyman completaram o pódio da prova de domingo no Red Bull Ring, enquanto o agora campeão McDonald terminou apenas em oitavo.
Corrida 2
A corrida começou com Granado permanecendo na ponta e afastando dos rivais, seguido por McDonald que duelava com Andrea Iannone. Na volta seguinte, o italiano ultrapassou Archie, que caiu posições em sequência até sétima colocação.
Mais na frente, Gutierrez aproveitou as brigas entre McDonald e Iannone para ficar com a segunda colocação e garantir a segunda colocação, enquanto Granado se afastava cada vez mais na liderança. Pela terceira colocação, Wyman seguia duelando com James Rispoli e Maxwell Toth.
Granado permaneceu com tranquilidade na liderança até a bandeirada final, seguido de Gutierrez em segundo e Wyman, que se segurou na ponta. McDonald, mesmo em oitavo, garantiu o título.
Resultado da prova 2 da Áustria da Bagger World Cup
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Pontos
|Tempo/Diferença
|Equipe
|1
|51
|Eric Granado
|+25
|14:54.830
|Joe Rascal Racing
|2
|99
|Oscar Gutierrez
|+20
|+1.966
|Niti Racing
|3
|33
|Kyle Wyman
|+16
|+6.651
|Wegner X KWR
|4
|43
|James Rispoli
|+13
|+7.011
|Joe Rascal Racing
|5
|2
|Maxwell Toth
|+11
|+7.129
|Saddlemen Racing
|6
|29
|Andrea Iannone
|+10
|+12.166
|Niti Racing
|7
|85
|Jake Lewis
|+9
|+14.894
|Saddlemen Racing
|8
|69
|Archie McDonald
|+8
|+21.823
|Joe Rascal Racing
|9
|20
|Dimas Ekky Pratama
|+7
|+32.342
|Niti Racing
|10
|88
|Max Flinders
|+6
|+32.399
|Parkingo Team
|11
|10
|Travis Wyman
|+5
|+36.685
|Saddlemen Racing
Tabela final do campeonato 2026 da Bagger World Cup
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Pontos
|Diferença
|Equipe
|1
|69
|Archie McDonald
|202
|-
|Joe Rascal Racing
|2
|99
|Oscar Gutierrez
|193
|-9
|Niti Racing
|3
|51
|Eric Granado
|192
|-10
|Joe Rascal Racing
|4
|29
|Andrea Iannone
|157
|-45
|Niti Racing
|5
|85
|Jake Lewis
|117
|-85
|Saddlemen Racing
|6
|27
|Filippo Rovelli
|99
|-103
|Parkingo Team
|7
|10
|Travis Wyman
|83
|-119
|Saddlemen Racing
|8
|81
|Jordi Torres
|77
|-125
|Joe Rascal Racing
|9
|2
|Maxwell Toth
|62
|-140
|Saddlemen Racing
|10
|20
|Dimas Ekky Pratama
|60
|-142
|Niti Racing
|11
|13
|Cory West
|56
|-146
|Saddlemen Racing
|12
|38
|Bradley Smith
|36
|-166
|Parkingo Team
|13
|33
|Kyle Wyman
|29
|-173
|Wegner X KWR
|14
|43
|James Rispoli
|29
|-173
|Joe Rascal Racing
|15
|34
|Cody Wyman
|26
|-176
|Joe Rascal Racing
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