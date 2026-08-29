Gutiérrez cai, mas faz a pole da Bagger World Cup, com Granado em 3º

A Harley-Davidson Bagger World Cup realizou na manhã deste sábado a classificação para a etapa de Aragón, quinta e penúltima da temporada 2026. As quedas não definiram o resultado, com Óscar Gutiérrez e Andrea Iannone indo ao chão e terminando em primeiro e segundo, enquanto Eric Granado ficou com o terceiro lugar.

Diferentemente das outras classes do Mundial, a classificação da Baggers é formada por uma única sessão de 20 minutos, onde os pilotos podem ir à pista como acharem melhor para fazerem suas voltas.

A 13min40s do fim, Iannone causou a primeira amarela da sessão ao cair na curva 10 logo após fazer a pole provisória.

E a pole provisória parece ter virado uma pequena maldição neste quali. Logo após estender sua liderança na primeira posição, a 03min10s do fim, Óscar Gutiérrez viu sua classificação acabar após ir ao chão na curva 1. Enquanto tudo estava ok com o piloto, sua moto capotou inúmeras vezes.

No final, Óscar Gutiérrez garantiu a pole apesar da queda com um tempo de ____. Andrea Iannone foi o segundo, mesmo indo ao chão, a ____. Já o brasileiro Eric Granado terminou na terceira posição, garantindo uma vaga na primeira fila.

A Bagger World Cup fecha a programação deste sábado em Aragón, com a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 11h10, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o grid da Bagger World Cup em Aragón:

POS NR piloto melhor volta equipe 1 99 OSCAR GUTIERREZ 1:56.587 NITI RACING 2 29 ANDREA IANNONE 1:56.726 NITI RACING 3 51 ERIC GRANADO 1:56.876 JOE RASCAL RACING 4 69 ARCHIE MCDONALD 1:57.148 JOE RASCAL RACING 5 81 JORDI TORRES 1:57.338 JOE RASCAL RACING 6 2 MAXWELL TOTH 1:58.072 SADDLEMEN RACING 7 27 FILIPPO ROVELLI 1:58.771 PARKINGO TEAM 8 20 DIMAS EKKY PRATAMA 1:59.167 NITI RACING 9 10 TRAVIS WYMAN 1:59:472 SADDLEMEN RACING 10 85 JAKE LEWIS 1:59:579 SADDLEMEN RACING

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