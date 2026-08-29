Gutiérrez cai, mas faz a pole da Bagger World Cup, com Granado em 3º
Iannone garantiu o segundo lugar no grid após também ir ao chão na sessão da manhã deste sábado
Harley Davidson Baggers class
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A Harley-Davidson Bagger World Cup realizou na manhã deste sábado a classificação para a etapa de Aragón, quinta e penúltima da temporada 2026. As quedas não definiram o resultado, com Óscar Gutiérrez e Andrea Iannone indo ao chão e terminando em primeiro e segundo, enquanto Eric Granado ficou com o terceiro lugar.
Diferentemente das outras classes do Mundial, a classificação da Baggers é formada por uma única sessão de 20 minutos, onde os pilotos podem ir à pista como acharem melhor para fazerem suas voltas.
A 13min40s do fim, Iannone causou a primeira amarela da sessão ao cair na curva 10 logo após fazer a pole provisória.
E a pole provisória parece ter virado uma pequena maldição neste quali. Logo após estender sua liderança na primeira posição, a 03min10s do fim, Óscar Gutiérrez viu sua classificação acabar após ir ao chão na curva 1. Enquanto tudo estava ok com o piloto, sua moto capotou inúmeras vezes.
No final, Óscar Gutiérrez garantiu a pole apesar da queda com um tempo de ____. Andrea Iannone foi o segundo, mesmo indo ao chão, a ____. Já o brasileiro Eric Granado terminou na terceira posição, garantindo uma vaga na primeira fila.
A Bagger World Cup fecha a programação deste sábado em Aragón, com a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 11h10, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o grid da Bagger World Cup em Aragón:
|POS
|NR
|piloto
|melhor volta
|equipe
|1
|99
|OSCAR GUTIERREZ
|1:56.587
|NITI RACING
|2
|29
|ANDREA IANNONE
|1:56.726
|NITI RACING
|3
|51
|ERIC GRANADO
|1:56.876
|JOE RASCAL RACING
|4
|69
|ARCHIE MCDONALD
|1:57.148
|JOE RASCAL RACING
|5
|81
|JORDI TORRES
|1:57.338
|JOE RASCAL RACING
|6
|2
|MAXWELL TOTH
|1:58.072
|SADDLEMEN RACING
|7
|27
|FILIPPO ROVELLI
|1:58.771
|PARKINGO TEAM
|8
|20
|DIMAS EKKY PRATAMA
|1:59.167
|NITI RACING
|9
|10
|TRAVIS WYMAN
|1:59:472
|SADDLEMEN RACING
|10
|85
|JAKE LEWIS
|1:59:579
|SADDLEMEN RACING
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