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Relato da corrida
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Gutiérrez vence corrida 2 da Bagger World Cup em Assen; Granado é terceiro e mantém liderança

Brasileiro teve seu melhor final de semana até aqui com a pole, uma vitória e um terceiro lugar

Editado:
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A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou neste domingo a programação do Mundial de Motovelocidade em Assen com a segunda corrida da terceira etapa da temporada 2026. A vitória ficou com Óscar Gutiérrez, à frente de Andrea Iannone e Eric Granado. Com os resultados de hoje, o brasileiro mantém a liderança do Mundial.

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Assim como no sábado, Granado empinou demais a moto e não largou bem, caindo para quinto na chegada à primeira curva, enquanto Gutiérrez subia para a ponta, com Iannone em segundo e Torres em terceiro.

Ao final da primeira volta, de nove, Gutiérrez liderava com Iannone em sua cola e Torres buscando se manter próximo. Já Granado passava McDonald pela quarta posição, ficando a meio segundo do espanhol e a 1s5 do líder.

 

Granado rapidamente se livrou de Torres e iniciou a caça aos dois primeiros colocados, que abríam 1s no momento em que subiu para terceiro. O brasileiro conseguiu chegar até Gutiérrez e Iannone ainda a quatro voltas do fim, abrindo 1s1 para Torres em quarto.

No final, Óscar Gutiérrez garantiu a vitória na etapa, com Andrea Iannone em segundo e Eric Granado completando o pódio em terceiro. Fecharam o top 5 Jordí Torres e Archie McDonald.

Olhando para a classificação do Mundial, Eric segue na ponta, tendo agora 111 pontos contra 109 de Gutiérrez. McDonald é o terceiro, com 97.

Com metade da temporada 2026 concluída, a Harley-Davidson Bagger World Cup retoma as atividades entre 07 e 09 de agosto em Silverstone, antes de passar por Aragón, fechando o campeonato em setembro no Red Bull Ring.

Confira o resultado da corrida 2 da Bagger World Cup em Assen:

POS NR piloto equipe diferença
1 99 OSCAR GUTIERREZ NITI RACING
2 29 ANDREA IANNONE NITI RACING +1.154
3 51 ERIC GRANADO JOE RASCAL RACING +2.049
4 81 JORDI TORRES JOE RASCAL RACING +4.271
5 69 ARCHIE MCDONALD JOE RASCAL RACING +14.616
6 20 DIMAS EKKY PRATAMA NITI RACING +19.215
7 13 CORY WEST SADDLEMEN RACING +25.028
8 85 JAKE LEWIS SADDLEMEN RACING +25.401
9 10 TRAVIS WYMAN SADDLEMEN RACING +27.168
10 27 FILIPPO ROVELLI PARKINGO TEAM +27.566

Veja a classificação da Bagger World Cup após Assen:

POS NR piloto equipe pontos diferença
1 51 E. Granado Joe Rascal Racing 111
2 99 O. Gutierrez NITI Racing 109 -2
3 69 A. McDonald Joe Rascal Racing 97 -14
4 29 A. Iannone NITI Racing 74 -37
5 85 J. Lewis Saddlemen Racing 71 -40
6 27 F. Rovelli Parkingo Team 66 -45
7 13 C. West Saddlemen Racing 56 -55
8 10 T. Wyman Saddlemen Racing 39 -72
9 20 D. Ekky Pratama NITI Racing 37 -74
10 34 C. Wyman Joe Rascal Racing 26 -85
11 81 J. Torres Joe Rascal Racing 24 -87

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