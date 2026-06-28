Gutiérrez vence corrida 2 da Bagger World Cup em Assen; Granado é terceiro e mantém liderança
Brasileiro teve seu melhor final de semana até aqui com a pole, uma vitória e um terceiro lugar
A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou neste domingo a programação do Mundial de Motovelocidade em Assen com a segunda corrida da terceira etapa da temporada 2026. A vitória ficou com Óscar Gutiérrez, à frente de Andrea Iannone e Eric Granado. Com os resultados de hoje, o brasileiro mantém a liderança do Mundial.
Assim como no sábado, Granado empinou demais a moto e não largou bem, caindo para quinto na chegada à primeira curva, enquanto Gutiérrez subia para a ponta, com Iannone em segundo e Torres em terceiro.
Ao final da primeira volta, de nove, Gutiérrez liderava com Iannone em sua cola e Torres buscando se manter próximo. Já Granado passava McDonald pela quarta posição, ficando a meio segundo do espanhol e a 1s5 do líder.
Granado rapidamente se livrou de Torres e iniciou a caça aos dois primeiros colocados, que abríam 1s no momento em que subiu para terceiro. O brasileiro conseguiu chegar até Gutiérrez e Iannone ainda a quatro voltas do fim, abrindo 1s1 para Torres em quarto.
No final, Óscar Gutiérrez garantiu a vitória na etapa, com Andrea Iannone em segundo e Eric Granado completando o pódio em terceiro. Fecharam o top 5 Jordí Torres e Archie McDonald.
Olhando para a classificação do Mundial, Eric segue na ponta, tendo agora 111 pontos contra 109 de Gutiérrez. McDonald é o terceiro, com 97.
Com metade da temporada 2026 concluída, a Harley-Davidson Bagger World Cup retoma as atividades entre 07 e 09 de agosto em Silverstone, antes de passar por Aragón, fechando o campeonato em setembro no Red Bull Ring.
Confira o resultado da corrida 2 da Bagger World Cup em Assen:
|POS
|NR
|piloto
|equipe
|diferença
|1
|99
|OSCAR GUTIERREZ
|NITI RACING
|—
|2
|29
|ANDREA IANNONE
|NITI RACING
|+1.154
|3
|51
|ERIC GRANADO
|JOE RASCAL RACING
|+2.049
|4
|81
|JORDI TORRES
|JOE RASCAL RACING
|+4.271
|5
|69
|ARCHIE MCDONALD
|JOE RASCAL RACING
|+14.616
|6
|20
|DIMAS EKKY PRATAMA
|NITI RACING
|+19.215
|7
|13
|CORY WEST
|SADDLEMEN RACING
|+25.028
|8
|85
|JAKE LEWIS
|SADDLEMEN RACING
|+25.401
|9
|10
|TRAVIS WYMAN
|SADDLEMEN RACING
|+27.168
|10
|27
|FILIPPO ROVELLI
|PARKINGO TEAM
|+27.566
Veja a classificação da Bagger World Cup após Assen:
|POS
|NR
|piloto
|equipe
|pontos
|diferença
|1
|51
|E. Granado
|Joe Rascal Racing
|111
|—
|2
|99
|O. Gutierrez
|NITI Racing
|109
|-2
|3
|69
|A. McDonald
|Joe Rascal Racing
|97
|-14
|4
|29
|A. Iannone
|NITI Racing
|74
|-37
|5
|85
|J. Lewis
|Saddlemen Racing
|71
|-40
|6
|27
|F. Rovelli
|Parkingo Team
|66
|-45
|7
|13
|C. West
|Saddlemen Racing
|56
|-55
|8
|10
|T. Wyman
|Saddlemen Racing
|39
|-72
|9
|20
|D. Ekky Pratama
|NITI Racing
|37
|-74
|10
|34
|C. Wyman
|Joe Rascal Racing
|26
|-85
|11
|81
|J. Torres
|Joe Rascal Racing
|24
|-87
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