Os fãs da MotoGP no Brasil foram pegos de surpresa com a notícia de que Guto Nejaim, narrador do SporTV, e Fausto Macieira, comentarista de motovelocidade do canal, não faziam mais parte do Grupo Globo, além do impasse sobre se a emissora vai continuar com o campeonato.

Oficialmente, a Globo diz que ainda não há um acordo para a transmissão da categoria rainha da motovelocidade mundial. Entretanto, nos bastidores, é dado como certo que o mundial terá outra casa televisiva em 2020.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Nejaim falou sobre a surpresa que foi receber a notícia da ausência do esporte no canal: “Me surpreendeu muito, porque é um evento que tem uma audiência muito boa”.

“Éramos líderes no horário, especialmente às 9h da manhã de domingo, que era a hora da largada. Éramos líderes absolutos dentro do horário na TV por assinatura. Havia uma audiência muito grande e nós aumentamos nesse último ano em mais de 30%, então surpreendeu".

“Foi algo que ficamos muito tristes em não ter a MotoGP porque é o evento, plasticamente, mais bonito da TV, são cinco horas de transmissão que não cansam. Ficamos bem tristes e surpresos de não haver a renovação.”

A dupla Nejaim e Macieira estava junta há 10 anos, coincidindo com o crescimento da MotoGP no Brasil (relembre os campeões da década na galeria abaixo). Questionado se narrador e comentarista se sentiam responsáveis por parte disso, Guto colocou a modéstia de lado.

Galeria Lista 2010: Jorge Lorenzo, Yamaha 1 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Casey Stoner, Honda 2 / 10 Foto de: Repsol Media 2012: Jorge Lorenzo, Yamaha 3 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: Marc Marquez, Honda 4 / 10 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Marquez, Honda 5 / 10 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015: Jorge Lorenzo, Yamaha 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Marc Marquez, Honda 7 / 10 2017: Marc Marquez, Honda 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez, Honda 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez, Honda 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sem modéstia, concordamos com isso. Se você perguntar ao Fausto, com certeza ele vai responder a mesma coisa. Fizemos uma dupla que é muito bem resolvida. Demoramos a chegar a um acerto e, naturalmente isso foi acontecendo, demorou, mas foi natural.”

“Chegou uma hora que conseguimos chegar a um nível de excelência bacana, que concordava com a grandiosidade do evento e da empresa. Conseguimos uma fórmula que víamos que dava certo e que as pessoas entravam no evento. Foi maravilhoso".

“Acho que tivemos uma parcela muito grande de contribuição, e esperamos dar ainda, da MotoGP ser o sucesso que ela foi nos últimos anos no Brasil", afirmou Nejaim, antes de responder sobre seu futuro no jornalismo.

“O futuro a Deus pertence. Nenhuma emissora entrou em contato ainda. Até porque isso aconteceu agora, ontem, está muito recente, então não houve contato de ninguém. Vamos ver o que o futuro reserva para mim. Estou esperançoso, mas em paz e sereno.”

Energia muito forte

O narrador também falou sobre como tem sido as últimas horas: “As últimas horas têm sido de uma energia muito forte. Eu não imaginava que fosse tão querido. Fiquei muito feliz. Eu tive essa experiência no Salão Duas Rodas no ano passado e agora, novamente.”

“Parece que as pessoas te abraçam mais, isso é muito legal. Nessas últimas horas, mais de 600 me adicionaram no Instagram. Tem mais de mil comentários e responder cada um vai ser impossível, mas estou tentando lê-los. É muita coisa, então tem sido intenso, até foi difícil dormir”.

“Acordei cedo, fui dormir muito tarde, vendo a repercussão que foi muito grande e muito boa, para a minha profissão, para o que construí. Isso prova que fiz tudo certo e tenho feito tudo certo, como profissional, como ser humano, como homem e fico muito feliz com essa repercussão.”

“Muitas pessoas estão tristes, mas ao mesmo tempo me abraçando, me desejando o melhor, e o melhor vai acontecer, vai continuar, porque quando fazemos o bem, no final sempre vem", completou Nejaim.

MotoGP tem retorno ao Brasil marcado para 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, a categoria rainha da motovelocidade mundial anunciou volta ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira deverá ocorrer no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, ainda a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo: