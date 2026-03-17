Histórico, pista, pilotos: tudo sobre o GP do Brasil de MotoGP
Depois de 22 anos, a MotoGP está de volta ao Brasil, com o Autódromo Ayrton Senna sediando o segundo GP de 2026
Nas últimas décadas, a MotoGP fez várias tentativas para retornar ao Brasil, mas todas elas acabaram não dando certo. Isso mudou há 16 meses, quando a promotora MotoGP Sports Entertainment Group, antiga Dorna, fechou um acordo com a Brazil Motorsport — a mesma empresa que organiza o GP de São Paulo de Fórmula 1.
Com esse acordo, o retorno do GP do Brasil se tornou realidade. O evento está programado para os próximos cinco anos no calendário da MotoGP, e o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, será o palco da corrida.
Com isso, o ciclo se fecha para o circuito no estado de Goiás, pois esta será sua segunda passagem pelo calendário do Campeonato Mundial de Motovelocidade. Em 1987, Goiânia foi o local onde se disputou o primeiro GP do Brasil, com Wayne Gardner como vencedor na categoria 500cc. Também em 1988 e 1989 houve corridas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, antes que a edição de 1990 fosse cancelada devido a problemas organizacionais.
Em 1991, o GP do Brasil também foi cancelado, desta vez devido a preocupações com a segurança, para retornar ao calendário em 1992. Desta vez, o Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, foi o anfitrião, algo que se deveu, em parte, ao envolvimento do ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone, na categoria rainha.
A visita a Interlagos foi única e só em 1995 a categoria voltou ao Brasil. O GP do Rio de Janeiro foi disputado no Autódromo Internacional Nelson Piquet e, com exceção de 1998, esteve no calendário todos os anos até 2004. Depois disso, demorou muito tempo até que o esporte voltasse ao país, mas neste fim de semana finalmente chegou a hora.
Características do circuito
Para a primeira corrida no Brasil em 22 anos, a MotoGP retorna ao circuito onde tudo começou em 1987. O Autódromo Internacional Ayrton Senna tem apenas 3,835 km de extensão, o que o torna o segundo circuito mais curto do calendário de 2026. Apenas o Sachsenring, sede do GP da Alemanha, é um pouco mais curto, com 3,671 km.
O traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia.
Foto: MotoGP
Em termos de traçado, o circuito de Goiânia é praticamente o oposto do Sachsenring. Enquanto a pista alemã tem dez curvas à esquerda e apenas três à direita, a situação em Goiânia é completamente diferente, com nove curvas à direita e apenas cinco à esquerda. Também chama a atenção que o circuito, entre as curvas 11 e 4, tenha exclusivamente curvas à direita. Os pilotos precisam, portanto, ter cuidado, pois o lado esquerdo dos pneus fica frio assim que chegam à curva 5.
À primeira vista, o traçado não parece necessariamente favorecer Marc Márquez. O atual campeão mundial é praticamente imbatível em circuitos com muitas curvas à esquerda — e que, portanto, seguem no sentido anti-horário. Com apenas cinco curvas à esquerda, há poucas oportunidades para Márquez fazer a diferença em seu ponto forte.
Reforma milionária
O Autódromo Internacional Ayrton Senna mantém exatamente o mesmo traçado das visitas da MotoGP no final dos anos 80. No entanto, a Brazil Motorsport teve que tomar as medidas necessárias para que o circuito atendesse aos rigorosos requisitos da FIM. Por esse motivo, foi feito um investimento de 55 milhões de reais para melhorar as instalações.
Na prática, isso significa que todo o circuito foi repavimentado. Além disso, os boxes, o paddock e o centro médico foram modernizados, e foi instalado um novo sistema elétrico para a direção da prova. A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) já concedeu a Goiânia uma homologação nacional, após a realização de um grande evento nacional sem problemas. A aprovação final da FIM é, por isso, vista como uma formalidade.
Com Diogo Moreira, um brasileiro estará na largada da corrida de MotoGP em Goiânia.
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Pilotos 'da casa'
O que está claro, de qualquer forma, é que todos os pilotos da MotoGP começam do zero neste fim de semana, pois Goiânia é um circuito novo para todos. No entanto, alguns pilotos já deram uma volta no ano passado durante uma visita relâmpago entre os GPs da Argentina e dos Estados Unidos. Luca Marini, Diogo Moreira e Franco Morbidelli marcaram presença na ocasião.
Para Moreira, o GP do Brasil promete ser um evento especial, pois é a primeira vez que ele aparece na largada de uma corrida em casa. O piloto de 21 anos da Honda LCR é natural de Guarulhos (SP) e disputará a segunda corrida da carreira na MotoGP diante de seu público. Para Franco Morbidelli, também é uma corrida em casa. O piloto da VR46 corre com uma licença italiana, mas tem mãe brasileira.
Vencedores da MotoGP no Brasil
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ANO
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Grande Prêmio
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Circuito
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Vencedor
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1987
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GP do Brasil
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Goiânia
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Wayne Gardner
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1988
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GP do Brasil
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Goiânia
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Eddie Lawson
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1989
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GP do Brasil
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Goiânia
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Kevin Schwantz
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1992
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GP do Brasil
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Interlagos
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Wayne Rainey
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1995
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
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Luca Cadalora
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1996
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
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Mick Doohan
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1997
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
|
Mick Doohan
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1999
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
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Norifumi Abe
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2000
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
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Valentino Rossi
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2001
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
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Valentino Rossi
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2002
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
|
Valentino Rossi
|
2003
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GP do Rio de Janeiro
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Jacarepaguá
|
Valentino Rossi
|
2004
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GP do Rio de Janeiro
|
Jacarepaguá
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Makoto Tamada
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