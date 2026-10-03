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"Hoje era o dia": Moreira celebra primeiro pódio na MotoGP

Brasileiro terminou em segundo lugar na corrida sprint do Japão após punições a Martín e Bastianini

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

O Brasil está de volta ao pódio em uma prova da MotoGP! Diogo Moreira teve uma atuação brilhante na corrida sprint do GP do Japão deste sábado e, beneficiando-se de duas punições pós-corrida, conquistou seu primeiro top 3 na categoria-rainha, logo em sua temporada de estreia.

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Moreira largou em nono na corrida curta deste sábado. Logo na largada, conseguiu evitar o incidente triplo entre Álex Márquez, Fabio di Giannantonio e Pedro Acosta para avançar.

Mas engana-se quem acha que o brasileiro apenas se beneficiou dos azares alheios. Diogo teve uma performance aguerrida, ultrapassando Ai Ogura e Marco Bezzecchi, além de lutar pelo terceiro lugar contra Enea Bastianini no fim. Cruzou a linha de chegada em quarto, mas se beneficiou das punições a Jorge Martín e o piloto da Tech3 para conquistar seu primeiro pódio na categoria.

 

Esse é o primeiro pódio de um piloto brasileiro na MotoGP desde o terceiro lugar de Alex Barros no GP da Itália de 27 de maio de 2007, quebrando um jejum que durou quase 20 anos.

Ao descer da moto, foi cumprimentado por Marc Márquez, vencedor da sprint deste sábado, e comemorou com o pessoal da LCR.

 

Em entrevista à transmissão oficial da categoria, um sorridente Moreira celebrou o resultado inédito:

"No fim, hoje era o dia. Vi a batida na curva três e disse: ‘ok, vou dar o meu melhor e veremos’. Volta a volta, eu me sentia mais confortável com a moto e estava tentando conservar um pouco o pneu para o final.  E eu vi na última volta, Martín e Enea tocando a parte verde, então eu pensei que poderia estar no pódio. Estou muito feliz. Temos que curtir esse momento".

Diogo conquista seu melhor resultado na categoria em um fim de semana crucial para o brasileiro, correndo pela primeira vez no Japão como piloto oficial da Honda, enquanto seu futuro ainda não foi confirmado pela fabricante japonesa: se seguirá como piloto da LCR em 2027, mantendo a dupla com Johann Zarco, ou se será promovido para a equipe oficial, correndo ao lado de Fabio Quartararo.

Recentemente, o brasileiro revelou em entrevista a jornalistas que a decisão da Honda já foi tomada e que está "satisfeito" com seu destino para o próximo ano. Havia uma expectativa de que o anúncio fosse feito em Motegi, mas nenhuma confirmação foi divulgada até o momento.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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