MotoGP: Honda estreia nova seção traseira em teste na Tailândia

A Honda está fazendo diferentes testes para reformar sua moto desafiante de 2025 da MotoGP e essas modificações foram apresentadas na RC213V no primeiro dia de testes na Tailândia.

Seu maior pontuador de 2024, Johann Zarco, testou uma nova seção traseira em sua moto patrocinada pela Castrol na quarta-feira - uma atualização do design visto pela primeira vez em Sepang na semana passada. A solução aerodinâmica evoluiu com a introdução de asas e um spoiler traseiro.

A imagem tirada no pitlane de Buriram mostra duas abas verticais que se deslocam uma da outra para criar um sistema de fluxo de ar que empurra o ar para dentro e torna a asa traseira mais eficiente.

O perfil superior em balanço - chamado de "torre de flap" - visto na Malásia foi abandonado em uma tentativa de fazer com que o restante da asa traseira funcione melhor. Isso deve ajudar a gerar mais downforce e, ao mesmo tempo, reduzir o arrasto.

Em Sepang, a Honda enfrentou um déficit de velocidade máxima de 7 km/h em relação à Ducati, de modo que os engenheiros da equipe começaram a trabalhar para encontrar maneiras de preencher essa lacuna rapidamente.

É claro que o motor da Honda está com pouca potência em comparação com os rivais, algo em que a equipe está trabalhando, mas também há outras áreas em que é possível obter mais desempenho.

Johann Zarco, Equipe LCR Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

É interessante ver como os anteparos laterais da asa traseira são curvados para dentro, em direção à traseira, para direcionar o fluxo de fora para dentro da motocicleta.

Além de Zarco, outros pilotos também testaram novas peças, com o fabricante japonês dividindo o desenvolvimento entre suas quatro motos na Tailândia para obter o máximo de dados possível antes do início da temporada, no começo de março.

O piloto da HRC, Luca Marini, foi o sexto mais rápido em Buriram, com Zarco logo atrás, em sétimo. Zarco ficou satisfeito com o desempenho da motocicleta com pneus novos, mas sentiu que o passo que a Honda deu ainda não é grande o suficiente para diminuir a diferença para os líderes.

"Estou muito satisfeito com a última meia hora, quando coloquei um pneu novo e as coisas estavam funcionando", explicou.

"Sei que posso ser rápido, então é bom confirmar isso. O que tem sido mais difícil hoje é tentar manter o ritmo, porque aqui o conceito do pneu traseiro é diferente do da Malásia e o comportamento da moto está mudando muito volta a volta, talvez por causa do pneu".

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Por esse motivo, é muito difícil desenvolver a motocicleta, porque estamos tentando muitas coisas novamente, mas ainda não temos esse grande passo que diz: 'ok, agora vamos lutar, ou agora demos um passo à frente'."

"Acho que demos [um passo à frente] porque até mesmo Marini foi bastante rápido hoje e, quando precisamos fazer um tempo de volta, parece que estamos mais competitivos do que no ano passado".

"Então, esse é um passo. Mas sempre queremos mais. Teremos que ver a distância da corrida".

