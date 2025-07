Após anunciar o cancelamento do GP da Argentina de 2026, a MotoGP confirmou nesta semana o retorno da etapa para 2027, transferindo o palco de Termas de Río Hondo para o Autódromo Óscar y Juán Gálvez, em Buenos Aires. E o diretor esportivo da Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, explicou os motivos por trás desta mudança.

A prova na capital argentina não será realizada em 2026 devido ao processo de modernização do autódromo, que deve deixá-lo fechado pela maior parte do próximo ano.

Em uma cerimônia que contou com a presença de Ezpeleta, Hermann Tilke, o conhecido designer que realizará as reformas necessárias no circuito para que ele volte a receber eventos internacionais, e Jorge Macri, chefe do governo da cidade, que ficará encarregada do financiamento, a MotoGP confirmou sua intenção de correr em Buenos Aires a partir de 2027.

"O trabalho já está em andamento para retornar ao Autódromo Óscar y Juan Gálvez, nos arredores da capital do país, o que significa que os fãs só terão que esperar um ano até que a MotoGP retorne à Argentina [2027], explicou o campeonato em um comunicado.

"O circuito, que será completamente reformado e o traçado da pista será melhorado, já recebeu a MotoGP nas décadas de 1960, 1980 e 1990, dando as boas-vindas a lendas do esporte e organizando alguns confrontos espetaculares. O público recorde das últimas edições na Argentina agora pode esperar por uma ação ainda mais deslumbrante quando voltarmos a Buenos Aires".

O diretor esportivo da MotoGP, Carlos Ezpeleta, explicou em uma coletiva de imprensa o que o retorno à capital argentina pode significar para o campeonato:

"Continuamos a crescer, e um dos eventos que cresceu foi o GP da Argentina, realizado em março, para nos aproximar dos fãs. E estar em cidades icônicas como Buenos Aires é uma parte estratégica do nosso crescimento global; estamos muito felizes em anunciar esse acordo, temos uma base de fãs que ama o motociclismo. Estamos muito animados por voltar a Buenos Aires, é uma oportunidade para a cidade e para o esporte".

"Sabemos que poderemos alcançar muito mais fãs, será com mais entretenimento. Não serão apenas motos, mas também com impacto econômico, hotéis, turismo? Com todo o valor que uma corrida de MotoGP tem, estima-se que ela terá um impacto de 150 milhões de dólares. É uma parte importante do acordo que fizemos com o governo de Buenos Aires, como uma campanha de turismo mundial, para que as pessoas possam visitá-la durante todo o ano".

Ezpeleta detalhou que Tilke será o responsável pelas reformas: "É uma honra estar aqui com Tilke e sua equipe, que serão os responsáveis pelo desenvolvimento desse circuito fantástico e icônico, capaz de sediar os maiores eventos de automobilismo do mundo. Maximizaremos a segurança do circuito para os pilotos; tudo isso, com o investimento no circuito e no evento, criará empregos e impacto econômico".

"Estima-se que mais de 5.000 empregos serão gerados. Queremos ter um impacto na comunidade local, faremos campanha pela segurança nas estradas, como o uso de capacete, e queremos garantir que os pilotos argentinos tenham sucesso no MotoGP no futuro".

Como será o circuito de Buenos Aires

Sobre a mudança de Termas para Buenos Aires, ele comentou: "Com Termas, o contrato terminou este ano, e estamos muito felizes em voltar para a Argentina em 2027. Não vimos que há problemas econômicos com Termas, mas a evolução do MotoGP é estar em lugares como este, com tudo o que Buenos Aires tem a oferecer ao fã do MotoGP, que é uma parada obrigatória".

"Estamos trabalhando há oito meses com o Grupo OSD [promotor do GP da Argentina] e o governo de Buenos Aires, e estamos impressionados com o profissionalismo. Os planos para o circuito parecem muito bons, tenho certeza de que os fãs do automobilismo ficarão orgulhosos de como ele está se tornando uma referência mundial".

"Eu vim para cá quando era criança, em 1999, e tenho poucas lembranças daquela época. Claramente, há muito o que fazer, estive lá no final de janeiro, o circuito está lá, os fãs e o legado são icônicos para os fãs do motociclismo. Acho que será um GP icônico, em uma cidade tão icônica e uma marca tão importante como Buenos Aires. Não temos muitos eventos como esse".

Jorge Macri comentou sobre os planos para as obras na pista, que manterão parte do traçado original e removerão partes das variantes que a F1 usou entre 1995 e 1998:

"A categoria mais importante do motociclismo retorna a Gálvez. Já sediamos dez GPs e, quase 30 anos depois, estaremos novamente entre os circuitos mais importantes do mundo, como Barcelona e Silverstone. A partir de outubro, realizaremos uma renovação completa do circuito, que inclui obras na pista, boxes, paddock e áreas de segurança, incorporando a mais recente tecnologia".

"Com esse investimento em infraestrutura, segurança, logística e conectividade, elevaremos o local aos padrões internacionais. Trazer o MotoGP para a cidade significa a chegada de uma competição de elite, com as mais importantes equipes e pilotos internacionais, que será apreciada por cerca de 150.000 pessoas na pista e milhões de espectadores via televisão e streaming em mais de 200 territórios".

O chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta, também disse em um comunicado: "Esta é uma notícia empolgante para a MotoGP e para os fãs da Argentina e da América Latina. É um ótimo local e nos coloca perto do coração de Buenos Aires, que será um lugar icônico não apenas em termos de país e continente, mas também globalmente".

"A paixão das multidões que vimos nos últimos GPs na Argentina, vindas de todos os lugares, é lendária, e estamos empolgados para que elas saibam onde as veremos novamente - e quando - enquanto continuamos a trabalhar com o OSD Group para trazer o esporte mais emocionante do planeta para a Argentina".

