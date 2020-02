A equipe oficial da Honda apresentou oficialmente sua moto para a temporada 2020 da MotoGP, nesta terça-feira, em Jacarta, na Indonésia.

A motocicleta se parece muito com a dos últimos anos, com o logotipo da companhia de petróleo Repsol nas laterais e o da Red Bull na quilha e no para-choque dianteiro.

Além das questões estéticas, o principal ponto de interesse é saber em que estado o atual campeão mundial enfrentará os três dias de testes que ocorrerão em Sepang, de sexta-feira até domingo, já que Marc Márquez ainda se recupera de uma cirurgia no ombro direito.

Confira as imagens do evento de lançamento da nova Honda