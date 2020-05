A legislação em vigor nos diferentes países europeus permitiu na semana passada que alguns dos pilotos do grid da MotoGP, residentes na Itália e Andorra, voltassem a treinar em motocicletas após dois meses, devido ao estado de emergência decorrente do coronavírus.

Na Espanha, a desescalonização gradual manteve os irmãos Marc e Alex Márquez em casa e sem poder correr de moto desde 11 de março, no Roco's Ranch, uma pista de terra anexada ao Circuito da Catalunha, em Montmeló.

Agora, 70 dias depois, Marc e Alex puderam viajar de Cervera ao circuito de Bosquet, em Lleida, para fazer motocross novamente.

"Seguindo todas as diretrizes e recomendações dos especialistas em segurança e saúde do governo, os dois pilotos começaram a andar de moto ao ar livre em maio", lembra a Honda em nota.

“Agora, os dois pilotos podem ligar seus motores e aproveitar a sensação de que apenas a direção pode trazer. Prazer em experimentar essa sensação mais uma vez, Marc e Alex continuarão a expandir e alterar seu treinamento de acordo com os conselhos do governo, enquanto aguardam ansiosamente o retorno da competição”, acrescentou o comunicado.

"Sensações estranhas"

“Depois de dois meses, honestamente, foi um pouco estranho no começo estar de volta à moto, especialmente nas primeiras voltas. Mas logo me senti melhor, pois todos os músculos e a mente começaram a se lembrar de tudo novamente”, explicou Marc após o primeiro treinamento.

“Foi muito bom poder voltar à moto, é um sentimento que você não encontra em nenhum outro lugar. Passo a passo, nos aproximamos cada vez mais da vida normal e esse é o ponto mais importante”, acrescentou.

Fittipaldi festeja 'volta' a Indianápolis ao lado de lendas: "Sou um dinossauro no simulador"

PODCAST: Será o fim de Sebastian Vettel na F1?