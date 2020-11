Joan Mir: "Título não tem menos valor pela ausência de Márquez"

Joan Mir conseguiu o sonhado título inédito da MotoGP ao terminar o GP de Valência deste domingo (15) na sétima colocação. Os pontos somados foram suficientes para garantir o campeonato com uma corrida de antecedência. O espanhol tem 29 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Franco Morbidelli.

O triunfo do piloto da Suzuki surge numa das temporadas mais imprevisíveis da MotoGP, que começou com a ausência forçada de Marc Márquez do resto da temporada devido a uma fratura no braço sofrida no GP da Espanha. Na época, isso fez com que alguns questionassem a legitimidade do título de 2020, embora o próprio Márquez seja contra isso.

Mir foi o piloto mais consistente do ano, com sete pódios em 12 corridas, sendo uma vitória no GP da Espanha.

Questionado sobre o que ele acha do assunto, Mir respondeu: “Pessoas que dizem isso, é porque não sabem muito sobre motos. Marc não está aqui porque o sequestraram, não foram a sua casa para e ele desapareceu. O Márquez estava na primeira corrida, arriscando e tentando ganhar o campeonato, e cometeu um erro que lhe custou a temporada. É isso aí. Em que prejudica o título? Pois bem, seria preciso desvirtuar muitas conquistas de outros pilotos ao longo da história que ganharam quando, em tese, os favoritos caíram e não foram campeões. Isso faz parte do jogo, do esporte e da MotoGP."

O título de Mir é o primeiro da Suzuki em 20 anos e o torna apenas o quarto espanhol depois de Alex Criville, Jorge Lorenzo e o próprio Marc Márquez a ter conquistado o título da categoria principal. O jovem de 23 anos também se junta a uma lista de elite de Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz e Kenny Roberts Jr por ter conquistado o campeonato com a Suzuki.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton dá show para vencer na Turquia e conquista heptacampeonato; veja debate sobre GP

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?