O calvário recomeça para Jorge Martín. Quando o atual campeão da MotoGP estava saindo de dois meses de recuperação das fraturas sofridas na pré-temporada e estava voltando às atividades no GP do Catar, seu acidente na corrida deste domingo acabou tendo consequências bastante sérias, com 11 fraturas nas costelas.

Depois de ficar abaixado por um longo tempo e ser ajudado pela equipe médica, Martín aparentemente não havia sofrido nenhuma lesão de acordo com os exames iniciais, mas um pneumotórax - uma condição da pleura, entre os pulmões - foi rapidamente detectado no centro médico do circuito. No entanto, depois da avaliação médica, foram detectadas múltiplas fraturas na costela.

A equipe, em nota, revelou o estado de saúde do campeão de 2024: "Jorge Martin passou a noite no Hospital Geral Hamad. Não há alterações traumáticas afetando o cérebro, a coluna cervical ou os órgãos abdominais. Uma atualização sobre as fraturas de costelas: oito fraturas afetam os arcos costais posteriores, do primeiro ao oitavo, e há três fraturas observadas nos arcos laterais, do sétimo ao nono. Também se observa edema pleural mínimo no contexto do pneumotórax conhecido".

"Jorge permanecerá em observação por alguns dias no Hospital Internacional Hamad até que o pneumotórax se resolva".

O pneumotórax exigirá a colocação de um tubo torácico de sucção para permitir que os pulmões recuperem sua função, além de ajudar no processo de cura.

Nenhuma outra cirurgia parece estar programada e, por enquanto, a duração da recuperação de Martín ainda é desconhecida. A próxima etapa do programa é o GP da Espanha, daqui a duas semanas.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!