O Motorsport.com apurou que a Honda HRC vai recrutar seu piloto do Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), o espanhol Iker Leuona, para substituir o lesionado Somkiat Chantra nos GPs da Áustria e da Hungria de MotoGP, nos dias 17 e 24 de agosto, respectivamente.

O piloto tailandês, que está fazendo sua estreia na MotoGP este ano com a equipe LCR Honda, se machucou no início de julho enquanto treinava com uma moto off-road perto de Barcelona, onde mora.

Uma avaliação médica inicial confirmou uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito, o que levou a uma cirurgia em 8 de julho, e ele não correu no GP da Alemanha no mesmo fim de semana, quando a LCR não teve um substituto.

Ele também não pôde participar do GP da República Tcheca no fim de semana passado, onde Takaaki Nakagami pilotou sua moto, também com o azar de cair e se lesionar.

O desempenho de Chantra em sua primeira temporada na MotoGP não está correspondendo nem um pouco às expectativas e, de fato, os técnicos da HRC têm descartado sistematicamente os dados do piloto ao fazer suas análises, reduzindo de quatro para três o número de pilotos que podem contribuir para o desenvolvimento da marca japonesa.

Sem nenhum jovem piloto asiático surgindo, a Honda e sua parceira Idemitsu estão considerando abrir a segunda vaga na LCR para um piloto de fora da Asian Talent Cup, conforme revelado anteriormente pelo Motorsport.com.

Enquanto Chantra continua seu processo de recuperação, a Honda teve que procurar uma alternativa fora de sua equipe de testes, que, por um motivo ou outro, não está operacional no momento.

Todos os pilotos de teste fora de serviço

Aleix Espargaró se machucou em 11 de julho, quando sofreu uma ruptura do ligamento do polegar da mão direita em um acidente enquanto competia na corrida de ciclismo Tour of Austria; Nakagami, que substituiu Chantra em Brno, foi atingido pela moto de Augusto Fernández na sprint em 19 de julho, sofrendo uma fratura do ligamento cruzado posterior do joelho direito, o que o deixará de fora por algumas semanas.

Enquanto isso, o piloto alemão Stefan Bradl está relutante em retornar à MotoGP, pois está concentrado em testes de confiabilidade de peças.

Sem opções dentro de sua estrutura de MotoGP, a Honda teve que procurar um piloto na sua equipe de SBK, que enfrenta a oitava rodada da temporada na Hungria neste fim de semana. Lá a Honda fechou um acordo com Lecuona para trazer o piloto valenciano de 25 anos de volta à MotoGP dois anos depois.

Iker fez sua estreia na categoria rainha na última corrida da temporada de 2019 em Valência com a Tech3 KTM, completando duas temporadas com a equipe francesa até o final de 2021. Em 2022, ele assinou com a equipe Honda SBK e, em 2023, a HRC o recrutou para substituir o lesionado Marc Márquez na equipe de fábrica para as corridas de Jerez e Assen.

Posteriormente, a HRC o recrutou novamente para a equipe LCR, onde ele substituiu o lesionado Alex Rins em Silverstone, Áustria, Barcelona, Malásia e Catar, que em sua única temporada com a LCR só pôde competir em sete corridas devido a uma grave lesão na perna.

Lecuona voltará a pilotar a RC213V em 15 de agosto, exatamente 635 dias depois de ter saído da moto no domingo, no GP do Catar de 2023, onde não conseguiu completar a primeira volta devido a um problema técnico.

