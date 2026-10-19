Lesionado, Aldeguer não correrá no GP da Austrália de MotoGP
Iker Lecuona assumirá a moto Ducati Gresini na etapa de Phillip Island após piloto #54 se lesionar na Indonésia
Fermín Aldeguer voltará a ficar de fora de uma etapa da MotoGP. O piloto espanhol não estará presente na despedida de Phillip Island como sede do GP da Austrália neste fim de semana, após se lesionar na Indonésia. Seu substituto será Iker Lecuona, reserva da Ducati.
O piloto da Gresini Racing sofreu sua terceira lesão grave da temporada em Mandalika, após fraturar o fêmur da perna esquerda durante o inverno europeu (verão no Brasil), o que o levou a perder a pré-temporada e o GP da Tailândia. Posteriormente, sofreu outra lesão na vértebra T7 em Assen, o que o impediu de correr na Holanda pelo restante do fim de semana, na Alemanha e na Inglaterra.
Nesse caso, o piloto espanhol caiu durante a segunda volta da prova principal da Indonésia, na curva 16. Embora a queda não parecesse nada grave, Aldeguer fraturou a base do primeiro osso do metacarpo da mão direita.
Essa lesão o obrigou a voltar à Espanha o mais rápido possível, para se colocar nas mãos do especialista Dr. Xavier Mir e de sua equipe médica. Assim, o piloto foi operado há alguns dias, com sucesso, no Hospital Universitari Dexeus, em Barcelona.
Iker Lecuona, Gresini Racing
Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Na época, nem a Gresini, nem o piloto, nem seus médicos forneceram prazos exatos para a recuperação de Aldeguer, deixando em dúvida sua viagem à Austrália para correr em Phillip Island. Por fim, isso não acontecerá, e será Lecuona quem voltará a disputar o Campeonato Mundial para substituí-lo.
Iker é uma das opções da Ducati quando é preciso fazer uma substituição. Só em 2026, ele já correu duas vezes pela Gresini: a primeira para substituir Álex Márquez no GP da Hungria, após o grave acidente que o catalão sofreu em Montmeló, e a segunda para assumir o assento de Aldeguer, quando este não pôde competir em Silverstone.
Embora seu primeiro retorno à MotoGP neste ano tenha sido uma surpresa, como ele mesmo reconheceu, neste caso Lecuona já estava ciente de que poderia ter que substituir Aldeguer.
No último fim de semana, o piloto de 26 anos acabou de encerrar sua participação na temporada 2026 do Campeonato Mundial de Superbikes (WSBK), na qual terminou como vice-campeão mundial, atrás de Nicolò Bulega.
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