Liberty reafirma liderança da família Ezpeleta com anúncio de Carlos como CEO Adjunto da MotoGP
Filho do CEO Carlos Ezpeleta manterá sua função como diretor esportivo do Mundial de Motovelocidade dentro da estrutura da MotoGP Sports Entertainment Group
A Liberty Media anunciou nesta terça-feira (25) uma novidade importante para o futuro da MotoGP: atual diretor-esportivo da MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG, ex-Dorna Sports), Carlos Ezpeleta passa a acumular também a função de CEO Adjunto, trabalhando ao lado de seu pai, Carmelo.
Essa medida é vista como um sinal de confiança da gigante norte-americana, reforçando sua confiança na família Ezpeleta como os nomes responsáveis por guiarem o Mundial para o futuro.
O comunicado confirma também que Carmelo seguirá como CEO, cargo que vem ocupando há mais de três décadas.
“O MotoGP SEG anuncia hoje a nomeação de Carlos Ezpeleta como CEO Adjunto, reconhecendo sua importante contribuição para a evolução do esporte e reforçando sua equipe para a próxima fase de desenvolvimento do esporte”, diz o comunicado, que destaca o papel que Carlos desempenhou, apesar de sua juventude (35 anos), na gestão do campeonato durante a última década.
“Carlos desempenhou um papel fundamental na MotoGP por mais de uma década, ajudando a expandir sua presença internacional, fortalecer alianças estratégicas, aprimorar sua oferta comercial e aumentar sua base de fãs em todo o mundo”, prossegue o comunicado.
Carmelo e Carlos Ezpeleta em uma visita recente a Buenos Aires
Foto: Motorsport.com
“É uma grande honra assumir este cargo em um momento tão emocionante para a MotoGP. Juntamente com os incríveis fãs e parceiros que temos, espero trabalhar com a Liberty e toda a comunidade da MotoGP para alcançar novos públicos, criar novas oportunidades e desenvolver todo o potencial do esporte”, diz Carlos.
“A MotoGP construiu uma base global sólida e vemos uma enorme oportunidade de levar esse esporte a um novo patamar. Carlos tem experiência, visão e profundo conhecimento da MotoGP, necessários para liderar essa transformação, e estamos muito felizes em apoiá-lo neste novo cargo”, afirma, por sua vez, Derek Chang, CEO da Liberty Media.
Desde que a Liberty, também proprietária da Fórmula 1, adquiriu a MotoGP, a globalização e o foco em mercados-chave, como os Estados Unidos, tornaram-se o principal objetivo para o futuro. Nesse sentido, a MotoGP SEG vem se reestruturando, sobretudo nas áreas de promoção e marketing, para ampliar sua presença e aumentar sua audiência.
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