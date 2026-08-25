A Liberty Media anunciou nesta terça-feira (25) uma novidade importante para o futuro da MotoGP: atual diretor-esportivo da MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG, ex-Dorna Sports), Carlos Ezpeleta passa a acumular também a função de CEO Adjunto, trabalhando ao lado de seu pai, Carmelo.

Essa medida é vista como um sinal de confiança da gigante norte-americana, reforçando sua confiança na família Ezpeleta como os nomes responsáveis por guiarem o Mundial para o futuro.

O comunicado confirma também que Carmelo seguirá como CEO, cargo que vem ocupando há mais de três décadas.

“O MotoGP SEG anuncia hoje a nomeação de Carlos Ezpeleta como CEO Adjunto, reconhecendo sua importante contribuição para a evolução do esporte e reforçando sua equipe para a próxima fase de desenvolvimento do esporte”, diz o comunicado, que destaca o papel que Carlos desempenhou, apesar de sua juventude (35 anos), na gestão do campeonato durante a última década.

“Carlos desempenhou um papel fundamental na MotoGP por mais de uma década, ajudando a expandir sua presença internacional, fortalecer alianças estratégicas, aprimorar sua oferta comercial e aumentar sua base de fãs em todo o mundo”, prossegue o comunicado.

Carmelo e Carlos Ezpeleta em uma visita recente a Buenos Aires Foto: Motorsport.com

“É uma grande honra assumir este cargo em um momento tão emocionante para a MotoGP. Juntamente com os incríveis fãs e parceiros que temos, espero trabalhar com a Liberty e toda a comunidade da MotoGP para alcançar novos públicos, criar novas oportunidades e desenvolver todo o potencial do esporte”, diz Carlos.

“A MotoGP construiu uma base global sólida e vemos uma enorme oportunidade de levar esse esporte a um novo patamar. Carlos tem experiência, visão e profundo conhecimento da MotoGP, necessários para liderar essa transformação, e estamos muito felizes em apoiá-lo neste novo cargo”, afirma, por sua vez, Derek Chang, CEO da Liberty Media.

Desde que a Liberty, também proprietária da Fórmula 1, adquiriu a MotoGP, a globalização e o foco em mercados-chave, como os Estados Unidos, tornaram-se o principal objetivo para o futuro. Nesse sentido, a MotoGP SEG vem se reestruturando, sobretudo nas áreas de promoção e marketing, para ampliar sua presença e aumentar sua audiência.

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