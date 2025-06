A Ducati anunciou nesta terça-feira uma renovação importante em seu programa de pilotos de pista, confirmando a manutenção de Nicolò Bulega na equipe oficial da marca no Mundial de Superbike. Mas o italiano, que lidera o WSBK neste momento, terá uma segunda função, assumindo o papel de piloto de testes na MotoGP.

Bulega está em uma disputa intensa contra o turco Toprak Razgatioglu, da BMW, em busca de seu primeiro título no WSBK. Agora, está confirmando que o italiano segue na categoria em 2026, acumulando também a função de testador da marca na MotoGP, no trabalho de desenvolvimento da moto de 2027, aproveitando seu conhecimento dos pneus Pirelli, que é a fornecedora do Superbike.

A renovação do piloto é, no papel, por uma temporada, 2026, com a equipe do WSBK, mas, segundo apurado, se ele fizer por merecer na pista, depois de desenvolver a moto da MotoGP de 2027, ele terá uma chance na categoria.

"Nicolò Bulega e a Aruba.it Racing continuarão juntos em 2026 para escrever uma nova página no WSBK a bordo da Panigale V4R. Nicolò faz parte do ambiente Ducati e Aruba.it desde 2022 na Supersport e desde 2024 na Superbike, e continuará a usar o vermelho da casa Borgo Panigale na próxima temporada", explicou a Ducati em um comunicado.

"Este acordo recompensa o talento do jovem piloto italiano, que também participará ativamente, ao lado do piloto de testes Michele Pirro, no projeto MotoGP e no departamento Ducati Corse para o desenvolvimento da Desmosedici GP com pneus Pirelli. Com a entrada do novo fornecedor na classe a partir de 2027 - atualmente fornecedor no WSBK - Nicolò será um recurso valioso para lidar melhor com essa transição", continua a nota.

"Estou muito feliz por assumir o papel de piloto de testes da Ducati para a MotoGP. É parte de um sonho que se tornou realidade, porque não são muitos os pilotos que têm a oportunidade de testar a Ducati Desmosedici GP: é um objetivo muito importante que eu alcanço na minha vida", explica o piloto no comunicado da equipe".

Para Bulega, tudo isso é mais um passo em direção ao seu objetivo de retornar à MotoGP.

"O futuro? Eu só penso no presente, em defender as cores da Aruba e da Ducati na Superbike e no momento em que eu subir na Desmosedici GP. O que acontecerá depois disso, descobriremos no devido tempo, porque agora as prioridades estão claras", disse o italiano.

Álvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto de: Gold and Goose

Bautista não permanecerá na Ducati

O outro lado da notícia é que a fabricante não executará a cláusula de renovação de contrato de Álvaro Bautista, bicampeão com a Panigale V4 nas temporadas de 2022 e 2023. O espanhol de 40 anos assinou um contrato 1+1 na temporada passada, com a opção de ambas as partes cortá-lo pelo segundo ano, uma opção que a Ducati já executou e que deixará o campeão mundial de 125cc de 2006 à beira da aposentadoria, já que ele completa 41 anos em novembro, pouco depois do final de sua sétima temporada no WSBK, onde acumulou até agora 69 vitórias e dois títulos.

Com a saída de Razgatlioglu para a Pramac-Yamaha na MotoGP, o WSBK pode perder seus dois últimos campeões de uma vez, deixando Bulega como a única referência no campeonato. A saída do turco da BMW pode abrir uma oportunidade para Bautista continuar na categorias por mais um ano.

