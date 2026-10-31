Marc Márquez amplia liderança; veja situação da MotoGP após sprint da Malásia
Atual campeão está 19 pontos na frente de Jorge Martín, que abandonou o final de semana de Sepang por uma lesão
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Com Jorge Martín abandonando o final de semana do GP da Malásia de MotoGP por uma lesão, Marc Márquez conseguiu ampliar a vantagem na ponta para 19 pontos após terminar a sprint de Sepang em segundo, atrás de Pedro Acosta.
O atual campeão mundial agora está com 374 pontos, seguido de Martín, com 355, e Marco Bezzecchi, com 322. Acosta e Ai Ogura completam o top 5, com 275 e 265 pontos, respectivamente
Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, conseguiu dois pontos ao terminar a corrida curta da Malásia em oitavo e segue na 14ª colocação.
Situação da MotoGP 2026 após sprint da Malásia
|Posição
|Moto
|Piloto
|Pontos
|Diferença
|Equipe
|1
|93
|
MARC MARQUEZ
|374
|
-
|
Ducati
|2
|89
|
JORGE MARTIN
|355
|
-19
|
Aprilia
|3
|72
|
MARCO BEZZECCHI
|322
|
-52
|
Aprilia
|4
|37
|
PEDRO ACOSTA
|275
|
-99
|
KTM
|5
|79
|
AI OGURA
|265
|
-109
|
Trackhouse
|6
|49
|
FABIO DI GIANNANTONIO
|257
|
-117
|
VR46
|7
|25
|
RAUL FERNANDEZ
|236
|
-138
|
Trackhouse
|8
|73
|
ALEX MARQUEZ
|181
|
-193
|
Gresini Racing
|9
|63
|
FRANCESCO BAGNAIA
|170
|
-204
|
Ducati
|10
|54
|
FERMIN ALDEGUER
|125
|
-249
|
Gresini Racing
|11
|23
|
ENEA BASTIANINI
|123
|
-251
|
Tech3
|12
|33
|
BRAD BINDER
|111
|
-263
|
KTM
|13
|10
|
LUCA MARINI
|108
|
-266
|
HRC
|14
|11
|
DIOGO MOREIRA
|78
|
-296
|
LCR
|15
|20
|
FABIO QUARTARARO
|74
|
-300
|
Yamaha
|16
|21
|
FRANCO MORBIDELLI
|59
|
-315
|
VR46
|17
|5
|
JOHANN ZARCO
|51
|
-323
|
LCR
|18
|36
|
JOAN MIR
|33
|
-341
|
HRC
|19
|43
|
JACK MILLER
|31
|
-343
|
Pramac
|20
|42
|
ALEX RINS
|25
|
-349
|
Yamaha
|21
|7
|
TOPRAK RAZGATLIOGLU
|18
|
-356
|
Pramac
|22
|12
|
MAVERICK VIÑALES
|12
|
-362
|
Tech3
|23
|27
|
IKER LECUONA
|10
|
-364
|
Gresini Racing
|24
|47
|
AUGUSTO FERNANDEZ
|6
|
-368
|
Pramac
|25
|44
|
POL ESPARGARO
|5
|
-369
|
Tech3
|26
|15
|
SOMKIAT CHANTRA
|3
|
-371
|
HRC
|27
|30
|
TAKAAKI NAKAGAMI
|3
|
-371
|
HRC
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