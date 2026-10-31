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Marc Márquez amplia liderança; veja situação da MotoGP após sprint da Malásia

Atual campeão está 19 pontos na frente de Jorge Martín, que abandonou o final de semana de Sepang por uma lesão

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Com Jorge Martín abandonando o final de semana do GP da Malásia de MotoGP por uma lesão, Marc Márquez conseguiu ampliar a vantagem na ponta para 19 pontos após terminar a sprint de Sepang em segundo, atrás de Pedro Acosta

O editor recomenda:

O atual campeão mundial agora está com 374 pontos, seguido de Martín, com 355, e Marco Bezzecchi, com 322. Acosta e Ai Ogura completam o top 5, com 275 e 265 pontos, respectivamente

Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, conseguiu dois pontos ao terminar a corrida curta da Malásia em oitavo e segue na 14ª colocação.

Situação da MotoGP 2026 após sprint da Malásia

Posição Moto Piloto Pontos Diferença Equipe
1 93
MARC MARQUEZ
374
-
Ducati
2 89
JORGE MARTIN
355
-19
Aprilia
3 72
MARCO BEZZECCHI
322
-52
Aprilia
4 37
PEDRO ACOSTA
275
-99
KTM
5 79
AI OGURA
265
-109
Trackhouse
6 49
FABIO DI GIANNANTONIO
257
-117
VR46
7 25
RAUL FERNANDEZ
236
-138
Trackhouse
8 73
ALEX MARQUEZ
181
-193
Gresini Racing
9 63
FRANCESCO BAGNAIA
170
-204
Ducati
10 54
FERMIN ALDEGUER
125
-249
Gresini Racing
11 23
ENEA BASTIANINI
123
-251
Tech3
12 33
BRAD BINDER
111
-263
KTM
13 10
LUCA MARINI
108
-266
HRC
14 11
DIOGO MOREIRA
78
-296
LCR
15 20
FABIO QUARTARARO
74
-300
Yamaha
16 21
FRANCO MORBIDELLI
59
-315
VR46
17 5
JOHANN ZARCO
51
-323
LCR
18 36
JOAN MIR
33
-341
HRC
19 43
JACK MILLER
31
-343
Pramac
20 42
ALEX RINS
25
-349
Yamaha
21 7
TOPRAK RAZGATLIOGLU
18
-356
Pramac
22 12
MAVERICK VIÑALES
12
-362
Tech3
23 27
IKER LECUONA
10
-364
Gresini Racing
24 47
AUGUSTO FERNANDEZ
6
-368
Pramac
25 44
POL ESPARGARO
5
-369
Tech3
26 15
SOMKIAT CHANTRA
3
-371
HRC
27 30
TAKAAKI NAKAGAMI
3
-371
HRC

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