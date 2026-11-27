A sexta-feira do GP de Valência começou com uma bomba do mais alto nível. Durante a transmissão do TL1, o agora octacampeão Marc Márquez chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria imediata da MotoGP.

O piloto da Ducati fez o anúncio chocante apenas minutos antes do início da sessão de treinos de abertura do fim de semana na sexta-feira.

Márquez tinha um contrato válido de dois anos com a Ducati cobrindo as temporadas de 2027-28, após ter concordado com uma extensão depois de sua vitória no campeonato em 2025.

Embora o espanhol tivesse se mostrado evasivo sobre seu futuro na MotoGP no fim de semana passado em Portimão, onde garantiu seu oitavo título na categoria principal, a direção da Ducati havia assegurado que ele cumpriria seu contrato com a equipe.

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