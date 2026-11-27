Marc Márquez anuncia aposentadoria imediata da MotoGP ao final de 2026; veja vídeo
Trajetória do espanhol termina após 10 títulos mundiais: um nas 125cc (2010), outro na Moto2 (2012) e oito na MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026), com direito a 106 vitórias, 134 pódios e 78 poles
A sexta-feira do GP de Valência começou com uma bomba do mais alto nível. Durante a transmissão do TL1, o agora octacampeão Marc Márquez chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria imediata da MotoGP.
O piloto da Ducati fez o anúncio chocante apenas minutos antes do início da sessão de treinos de abertura do fim de semana na sexta-feira.
Márquez tinha um contrato válido de dois anos com a Ducati cobrindo as temporadas de 2027-28, após ter concordado com uma extensão depois de sua vitória no campeonato em 2025.
Embora o espanhol tivesse se mostrado evasivo sobre seu futuro na MotoGP no fim de semana passado em Portimão, onde garantiu seu oitavo título na categoria principal, a direção da Ducati havia assegurado que ele cumpriria seu contrato com a equipe.
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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