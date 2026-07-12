A pausa de meio de temporada da MotoGP pode ter começado, mas o vencedor do GP da Alemanha, Marc Márquez, afirma que vai treinar intensamente na academia para voltar em plena forma e disputar seu oitavo título na categoria rainha.

Depois de subir da quinta para a terceira posição no campeonato ao conquistar a pontuação máxima de 37 pontos no Sachsenring no domingo, o motivado Márquez não pretende ficar 'deitado na praia' nas próximas semanas. Ele vê a pausa como a oportunidade ideal para deixar para trás as lutas contra as lesões.

Márquez, cuja forma física tem passado por altos e baixos desde sua queda em Mandalika no final do ano passado, venceu três das últimas quatro corridas, mas afirma que seu braço direito, que ainda o incomoda, ainda não voltou ao normal.

Duas de suas três vitórias ocorreram em pistas conhecidas por exigirem menos esforço físico do que a maioria – Balaton e Sachsenring – enquanto sua vitória no GP da República Tcheca só foi alcançada ao se levar ao limite da exaustão.

Para poder competir em todos os tipos de pista na segunda metade do ano, Márquez acredita que precisa aproveitar a chance de entrar em um ritmo de treinamento sustentável durante as férias.

“Vou encarar a pausa com amor, alegria e tentar descansar mentalmente”, disse ele na coletiva de imprensa após sua vitória dominante na Alemanha. “Mas, fisicamente, vou tentar continuar treinando".

"Porque uma das coisas que não posso fazer como no passado [é que] não posso treinar todos os dias. Sempre preciso de alguns dias de intervalo entre os treinos intensos. É aí que preciso de mais tempo para voltar ao meu nível. Mas vamos tentar fazer isso".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez revelou no início do fim de semana que está morando em Madri, em parte devido aos aparelhos de treino disponíveis na capital espanhola.

Quando questionado sobre sua intenção de descansar “mentalmente”, Márquez mencionou seu início difícil em 2025, que acabou sendo resultado de um parafuso solto de uma cirurgia anterior, afetando sua sensação na moto. Isso foi corrigido em uma cirurgia realizada em maio.

“Você não pode imaginar... o quanto a primeira parte da temporada foi estressante para mim”, continuou ele. “As cinco primeiras corridas... porque eu não entendia nada. Eu caía sem saber o que estava acontecendo, porque os nervos não me davam nenhum aviso".

“E então, como eu disse em Brno, é impossível pilotar com a intensidade com que pilotamos no GP da Hungria e no GP da República Tcheca. Aqui é verdade que consegui pilotar melhor, então vamos ver se, passo a passo, consigo pilotar da mesma forma, mas com menos estresse".

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