Marc Márquez é 2º em sua despedida da MotoGP; Fernández vence em Valência e Moreira é 12º
Piloto da Trackhouse dominou após assumir a liderança, sem dar chances ao multicampeão
Marc Márquez não venceu em sua despedida da MotoGP mas, pelo menos, subiu ao pódio do GP de Valência. Em uma prova dominada por Raúl Fernández, o multicampeão termina sua carreira nas pistas com o segundo lugar, à frente de Pedro Acosta. Já Diogo Moreira ficou em 12º, tendo feito uma bela sequência de ultrapassagens na parte final da prova.
Antes do início da corrida, foi anunciado que Álex Márquez não disputaria a prova, após o espanhol sofrer uma crise de bronquiespasmo, tendo que ir ao hospital para ser medicado.
E os minutos que antecederam a largada foram marcadas por homenagens a Marc Márquez em sua despedida das pistas. Inclusive, o espanhol foi à pista com uma pintura especial em vermelho e dourado para sua última corrida da carreira.
Na largada, as Aprilias se embolaram na largada e, com isso, Márquez deu um belíssimo mergulho na primeira curva para sair na liderança, à frente de Bezzecchi e Fernández, com Martín subindo para quarto e com Acosta em quinto. Moreira era o 17º.
Ao final da primeira volta, Márquez liderava com Fernández agora em segundo e Bezzecchi em terceiro, com Acosta em quarto e Martín em quinto e Ogura com a quarta Aprilia fechando o top 6.
Na terceira volta, Fernández deu um bote bem-sucedido em Márquez para assumir a ponta, deixando o multicampeão para ser pressionado por Bezzecchi, enquanto o piloto da Trackhouse abria na frente.
Rapidamente, Fernández abriu 1s3 de vantagem para Márquez, ainda na volta 5 de 27, com o espanhol tendo Bezzecchi em sua cola e Acosta se aproximando, deixando Martín um pouco para trás desse pelotão. Lá atrás, Moreira subia para 15º com a queda de Lecuona na curva 2.
A disputa entre Márquez e Bezzecchi permitiu que Fernández abrisse ainda mais na frente, chegando a 2s na volta 9, mas com o campeão tentando reduzir essa diferença com uma sequência de voltas boas. Mais atrás, Moreira seguia em 15º, mas em disputa com Marini e Quartararo.
Quando a prova passava da metade, na volta 14 de 27, Fernández seguia tranquilo na ponta, com 2s6 de vantagem para Márquez, que conseguia abrir um pouco mais para Bezzecchi. Acosta era o quarto, com Martín em quinto, mas a mais de 2s de distância. Moreira seguia em 15º, colado em Marini.
Em um belo momento na prova, Moreira conseguiu fazer três ultrapassagens em poucas curvas, superando Marini, Quartararo e Binder para subir para 12º.
Já na reta final da prova, Márquez passou a imprimir um ritmo melhor que o de Fernández, baixando a diferença para 1s5 a cinco voltas do fim, enquanto Bezzecchi perdia terreno e, por consequência, a terceira posição para Acosta.
No final, Raúl Fernández garantiu a vitória da última etapa da temporada 2026 da MotoGP. Em sua despedida das pistas, Marc Márquez foi o segundo, enquanto o pódio foi completado por aquele que seria o companheiro do multicampeão na Ducati em 2027: Pedro Acosta.
Completaram o top 10: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio e Joan Mir. Diogo Moreira terminou em 12º.
A MotoGP encerra a temporada 2026, mas 2027 é logo ali. Na terça-feira (01) acontece o teste de pós-temporada em Valência, sendo a primeira sessão oficial com as novas motos 850cc. O Disney+ transmite a ação.
Confira o resultado do GP de Valência de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|25
|Aprilia
|27
|
40'46.900
|25
|2
|93
|Ducati
|27
|
+2.200
40'49.100
|2.200
|20
|3
|37
|KTM
|27
|
+2.418
40'49.318
|0.218
|16
|4
|72
|Aprilia
|27
|
+3.660
40'50.560
|1.242
|13
|5
|89
|Aprilia
|27
|
+7.555
40'54.455
|3.895
|11
|6
|79
|Aprilia
|27
|
+10.309
40'57.209
|2.754
|10
|7
|54
|Ducati
|27
|
+11.687
40'58.587
|1.378
|9
|8
|23
|KTM
|27
|
+16.274
41'03.174
|4.587
|8
|9
|49
|Ducati
|27
|
+18.593
41'05.493
|2.319
|7
|10
|36
|Honda
|27
|
+20.308
41'07.208
|1.715
|6
|11
|44
|KTM
|27
|
+23.544
41'10.444
|3.236
|5
|12
|11
|Honda
|27
|
+24.271
41'11.171
|0.727
|4
|13
|5
|Honda
|27
|
+24.687
41'11.587
|0.416
|3
|14
|20
|Yamaha
|27
|
+24.776
41'11.676
|0.089
|2
|15
|10
|Honda
|27
|
+28.310
41'15.210
|3.534
|1
|16
|21
|Ducati
|27
|
+33.048
41'19.948
|4.738
|17
|33
|KTM
|27
|
+36.166
41'23.066
|3.118
|18
|42
|Yamaha
|27
|
+42.980
41'29.880
|6.814
|19
|47
|Yamaha
|27
|
+43.320
41'30.220
|0.340
|20
|43
|Yamaha
|27
|
+58.364
41'45.264
|15.044
|dnf
|27
|Ducati
|5
|
+22 Voltas
8'30.404
|22 Voltas
|Abandono
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