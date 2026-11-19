O provável campeão mundial de 2026 Marc Márquez falhou de forma contundente em confirmar a sua presença na grid da MotoGP de 2027.

Algumas histórias na mídia espanhola sugeriram que Márquez poderia colocar fim a sua carreira caso realmente assegure o título deste ano, o que pode acontecer já no sábado, na sprint do GP de Portgual deste fim de semana.

Marc tem enfrentando uma batalha dolorosa durante a temporada deste ano, que o viu trabalhar ainda mais do que o habitual para superar lesões persistentes. Embora tenha contrato para permanecer com a equipe de fábrica da Ducati, o acordo foi fechado há vários meses, quando ainda estava numa condição física diferente.

Embora rumores devam ser considerados de forma cautelosa, as respostas de Márquez durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira em Portimão mereceram destaque. Questionado se o público deveria estar 100% convencido que ele estaria no grid em 2027, o espanhol não deu uma confirmação definitiva.

"Neste momento, estou totalmente concentrado em concluir este campeonato", respondeu. "Este é o meu principal objetivo. Claro que tenho contrato por mais dois anos com a Ducati, mas este ano tem sido bastante difícil em alguns aspectos, mas ainda asis,, sou rádpio. Por isso, a prioridade é concluir e depois tentar trabalhar para o próximo ano."

Pouco depois, Márquez foi questionado se estava contente com sua pilotagem como antes. O piloto fez uma pausa para refletir antes de oferecder outra resposta instigante.

"Quando você tem dificuldade, você aproveita menos. Quando você tem dor, aproveita menos. E é verdade que no ano passado, por exemplo, as coisas aconteceram de uma maneira mais fácil".

"Este ano, tenho trabalhado de uma forma diferente. Tenho trabalhado mais do que no ano passado, mas era um objetivo. Quando você tem um objetivo real, algumas vezes o lao mental encobre alguns problemas do outro lado. Neste momento, estou ganhando, por isso estou aproveitando, mas de uma forma diferente do ano passado".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez, então, foi convidado a avaliar sua motivação dado que começou a correr tão jovem. Mais uma vez, refletiu sobre a resposta. Ele falou à respeito dos seus rivais, bem como seu traumático acidente em Jérez em 2020.

"É verdade que tenho 33 anos e 18 anos da minha carreira foram aqui, portanto, mais da metade da minha vida. Mas, no fim, quando tem um paixão, tem uma paixão. A questão é que pode aproveitar essa paixão de uma forma diferente. Agora, ainda estou desfrutando como piloto."

"Portanto, sim, é verdade que quando começa mais jovem, vai terminar mais cedo - ou, pelo menos, essa é a idea. Mas você tem, por exemplo, Valentino [Rossi] que também começou jovem e terminou aos 40, 41 anos".

"Portanto, isso depende de você, depende muito das lesões que você, da sua carreira", continuou. "Sou um piloto que, até 2020, tudo correu da melhor maneira. Depois, a minha visão do esporte mudou muito."

"Por exemplo, Jorge Martín também tem muitas lesões. Portanto, talvez quando tiver 33 anos, diga: 'Ok, agora começo a ter muita dor'. A vida de um atleta é curta. Por isso, precisa tirar o máximo proveito. Portanto, é o que estou fazendo. Tento tirar o máximo proveito dos meus anos."

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