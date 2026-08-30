Marc Márquez sobe para 2º e se aproxima de Martín; veja a classificação da MotoGP após o GP de Aragón
Brasileiro Diogo Moreira subiu para 14º na classificação com os pontos obtidos no fim de semana
O GP de Aragón deu mais um importante gás para Marc Márquez na busca pelo octacampeonato da MotoGP. Com os 37 pontos do fim de semana no bolso, o espanhol sobe para segundo na classificação, cortando boa parte da vantagem de Jorge Martín.
O espanhol da Aprilia teve uma atuação discreta e, com apenas 16 pontos coletados ao longo do fim de semana, viu Márquez reduzir 21 do total da vantagem. Martín tem agora 256 contra 237 de Marc, que é o novo vice-líder.
Marco Bezzecchi caiu para terceiro, com 232, enquanto Fabio di Giannantonio subiu para quarto com 208. Ai Ogura, fora neste fim de semana devido a uma lesão, caiu para quinto com 203. Pedro Acosta é o sexto com 189, enquanto Raúl Fernández tem 183.
O brasileiro Diogo Moreira teve um fim de semana de destaque, e com os resultados subiu para 14º na classificação, com 64. Ele segue sendo a segunda melhor Honda, atrás de Luca Marini, em 11º, com 88.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de Aragón:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|256
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MarquezDucati Team
|237
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|232
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|208
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|189
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|186
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. MarquezGresini Racing
|128
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|90
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniRepsol Honda Team
|88
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de Aragón:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|488
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Trackhouse Racing Team
|389
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati Team
|380
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|267
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Team VR46
|261
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|227
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|121
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|LCR Honda
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Tech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|79
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|42
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de Aragón:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|390
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|375
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|231
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|129
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|78
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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