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Marc Márquez sobe para 2º e se aproxima de Martín; veja a classificação da MotoGP após o GP de Aragón

Brasileiro Diogo Moreira subiu para 14º na classificação com os pontos obtidos no fim de semana

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

O GP de Aragón deu mais um importante gás para Marc Márquez na busca pelo octacampeonato da MotoGP. Com os 37 pontos do fim de semana no bolso, o espanhol sobe para segundo na classificação, cortando boa parte da vantagem de Jorge Martín.

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O espanhol da Aprilia teve uma atuação discreta e, com apenas 16 pontos coletados ao longo do fim de semana, viu Márquez reduzir 21 do total da vantagem. Martín tem agora 256 contra 237 de Marc, que é o novo vice-líder.

Marco Bezzecchi caiu para terceiro, com 232, enquanto Fabio di Giannantonio subiu para quarto com 208. Ai Ogura, fora neste fim de semana devido a uma lesão, caiu para quinto com 203. Pedro Acosta é o sexto com 189, enquanto Raúl Fernández tem 183.

O brasileiro Diogo Moreira teve um fim de semana de destaque, e com os resultados subiu para 14º na classificação, com 64. Ele segue sendo a segunda melhor Honda, atrás de Luca Marini, em 11º, com 88.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 - - - - - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 - - - - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 - - - - - - - - -
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 - - - - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 - - - - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 - - - - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 - - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 - - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 - - - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - - - - - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 488 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 - - - - - - - - -
3 ItalyDucati Team 380 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 267 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 - - - - - - - - -
5 ItalyTeam VR46 261 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 227 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 - - - - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 121 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 - - - - - - - - -
8 MonacoLCR Honda 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - -
9 FranceTech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 - - - - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 - - - - - - - - -
2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 - - - - - - - - -
3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 - - - - - - - - -
4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 - - - - - - - - -
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 - - - - - - - - -

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