O GP de Aragón deu mais um importante gás para Marc Márquez na busca pelo octacampeonato da MotoGP. Com os 37 pontos do fim de semana no bolso, o espanhol sobe para segundo na classificação, cortando boa parte da vantagem de Jorge Martín.

O espanhol da Aprilia teve uma atuação discreta e, com apenas 16 pontos coletados ao longo do fim de semana, viu Márquez reduzir 21 do total da vantagem. Martín tem agora 256 contra 237 de Marc, que é o novo vice-líder.

Marco Bezzecchi caiu para terceiro, com 232, enquanto Fabio di Giannantonio subiu para quarto com 208. Ai Ogura, fora neste fim de semana devido a uma lesão, caiu para quinto com 203. Pedro Acosta é o sexto com 189, enquanto Raúl Fernández tem 183.

O brasileiro Diogo Moreira teve um fim de semana de destaque, e com os resultados subiu para 14º na classificação, com 64. Ele segue sendo a segunda melhor Honda, atrás de Luca Marini, em 11º, com 88.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Piloto Pontos 1 J. Martin Aprilia Racing Team 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 - - - - - - - - - 2 M. Marquez Ducati Team 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 - - - - - - - - - 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 - - - - - - - - - 4 F. Di Giannantonio Team VR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 - - - - - - - - - 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - - 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 - - - - - - - - - 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 - - - - - - - - - 8 F. Bagnaia Ducati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - - 9 A. Marquez Gresini Racing 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 - - - - - - - - - 10 F. Aldeguer Gresini Racing 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 - - - - - - - - - 11 L. Marini Repsol Honda Team 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 - - - - - - - - - 12 E. Bastianini Tech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 - - - - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 - - - - - - - - - 14 D. Moreira LCR Honda 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - - 15 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - - - - - - - - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - - - - - - - - - - 22 M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - 23 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - 26 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 L. Savadori Trackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 488 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 - - - - - - - - - 2 Trackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 - - - - - - - - - 3 Ducati Team 380 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 - - - - - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 267 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 - - - - - - - - - 5 Team VR46 261 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 - - - - - - - - - 6 Gresini Racing 227 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 - - - - - - - - - 7 Repsol Honda Team 121 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 - - - - - - - - - 8 LCR Honda 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - - 9 Tech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 - - - - - - - - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 - - - - - - - - - 11 Pramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de Aragón:

Posição Chassi Pontos 1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 - - - - - - - - - 2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 - - - - - - - - - 3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 - - - - - - - - - 4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 - - - - - - - - - 5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 - - - - - - - - -

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