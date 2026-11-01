Marc Márquez tem primeiro 'match point' no Catar; veja situação do campeonato da MotoGP 2026 após GP da Malásia
Espanhol da Ducati de fábrica ampliou a vantagem para o segundo colocado, Jorge Martín, para mais de 44 pontos
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Com a vitória de Marc Márquez no GP da Malásia, o espanhol da Ducati agora vai para o Catar com a possibilidade de ser campeão da temporada 2026 da MotoGP com duas etapas de antecedência.
Márquez agora tem 399 pontos, 44 a mais que Jorge Martín, que desistiu de participar do final de semana de Sepang por ainda sentir fortes dores da lesão no punho e agora permanece com 355.
Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Ai Ogura completam o top 5 do campeonato de pilotos, com 332, 295 e 282 pontos, respectivamente. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, agora é o 15º, com 77.
Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 após GP da Malásia
|Pos
|Piloto
|pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|399
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|12/1
|34
|-
|-
|-
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|355
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|332
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|6/4
|17
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|295
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|5/5
|32
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|282
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|4/6
|19
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|265
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|7/3
|13
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|236
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. MarquezGresini Racing
|197
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|9/2
|16
|-
|-
|-
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|173
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|7
|-
|-
|-
|10
|E. BastianiniTech 3
|134
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|12
|-
|-
|-
|11
|F. AldeguerGresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda HRC
|117
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|9
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|117
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|3/7
|10
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|79
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|5
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|77
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|1/9
|2
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|65
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|6
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|51
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|30
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|2/8
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsYamaha Factory Racing
|29
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|4
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezPramac Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|A. EspargaroHonda HRC
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de construtores da MotoGP 2026 após GP da Malásia
|Pos
|fabricante
|pontos
|1
|Ducati
|537
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|12
|34
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|529
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|6
|20
|-
|-
|-
|3
|KTM
|348
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|5
|32
|-
|-
|-
|4
|Honda
|177
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|1
|11
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|104
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|8
|2
|5
|-
|-
|-
Campeonato de equipes da MotoGP 2026 após GP da Malásia
|Pos
|Equipes
|pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|687
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|6
|17
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|572
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|12
|41
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|518
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|4
|19
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|412
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|8
|42
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|332
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|9
|17
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|330
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|7
|19
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|156
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|9
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|153
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|14
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|128
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|1
|2
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|108
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|9
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|48
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
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