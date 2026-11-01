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Marc Márquez tem primeiro 'match point' no Catar; veja situação do campeonato da MotoGP 2026 após GP da Malásia

Espanhol da Ducati de fábrica ampliou a vantagem para o segundo colocado, Jorge Martín, para mais de 44 pontos

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Com a vitória de Marc Márquez no GP da Malásia, o espanhol da Ducati agora vai para o Catar com a possibilidade de ser campeão da temporada 2026 da MotoGP com duas etapas de antecedência.

O editor recomenda:

Márquez agora tem 399 pontos, 44 a mais que Jorge Martín, que desistiu de participar do final de semana de Sepang por ainda sentir fortes dores da lesão no punho e agora permanece com 355.

Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Ai Ogura completam o top 5 do campeonato de pilotos, com 332, 295 e 282 pontos, respectivamente. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, agora é o 15º, com 77.

Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 após GP da Malásia

Pos Piloto pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 399 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 - - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 332 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 295 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 282 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 19 - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 265 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - -
10 ItalyE. BastianiniTech 3 134 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 - - -
11 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - - - -
12 ItalyL. MariniHonda HRC 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 117 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 10 - - -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 77 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 2 - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 65 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 - - - -
20 SpainA. RinsYamaha Factory Racing 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 14 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 10 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 1 - - -
24 SpainA. FernandezPramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 SpainA. EspargaroHonda HRC   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de construtores da MotoGP 2026 após GP da Malásia

Pos fabricante pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 537 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 - - -
2 Aprilia 529 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 - - -
3 KTM 348 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 - - -
4 Honda 177 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 11 - - -
5 Yamaha 104 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2 5 - - -

Campeonato de equipes da MotoGP 2026 após GP da Malásia

Pos Equipes pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 687 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 - - -
2 ItalyDucati Team 572 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 518 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 19 - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 412 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 42 - - -
5 ItalyGresini Racing 332 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 17 - - -
6 ItalyTeam VR46 330 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 - - -
7 JapanHonda HRC 156 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 - - -
8 FranceTech 3 153 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 - - -
9 MonacoTeam LCR 128 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 2 - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - -
11 ItalyPramac Racing 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2 - - - -

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