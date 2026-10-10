Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia

Marc Márquez descreveu parte de seus compromissos após a vitória na sprint em Mandalika como “desumana”, enquanto continua resistindo às obrigações extras e mantém o foco na conquista de seu oitavo título na MotoGP.

A falta de comemorações extravagantes de Márquez tem sido assunto desde a sprint da Áustria, realizada duas etapas atrás. Na ocasião, ele mencionou pela primeira vez a necessidade de economizar energia e priorizar seus compromissos esportivos.

No último fim de semana, no Japão, o espanhol chegou a enviar um dublê para participar de uma corrida promocional de kart na manhã de domingo. Em agosto, ele também deixou de participar de um evento nos dias que antecederam o GP da Grã-Bretanha.

O heptacampeão voltou a criticar os organizadores após vencer a corrida sprint na Indonésia, neste sábado. Márquez aproveitou erros de Jorge Martín e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada sobre o calor intenso de Mandalika, fator que não pode ser ignorado.

“É desumano ter que ficar ali no pódio usando meu macacão de corrida”, disse ele à DAZN, ao ser questionado sobre sua aparência de cansaço. “Fica ótimo nas fotos, mas não é bom para o meu desempenho [no GP] de amanhã. Dispensei o carrinho de golfe e fui dar um mergulho rápido. Somos atletas de elite, cuidamos dos nossos próprios interesses".

Questionado durante a coletiva de imprensa se havia outros compromissos planejados para os pilotos no domingo, em uma das corridas mais importantes da MotoGP do ponto de vista promocional, Márquez respondeu que sim.

“Sim, dez minutos obrigatórios na Hero Walk. [A informação] chegou hoje", afirmou, sugerindo que os organizadores estavam aumentando gradualmente as exigências sobre os pilotos nesse aspecto.

“É sempre um pouquinho mais, sabe? Mas é assim que as coisas são e precisamos fazer isso", finalizou em tom conciliador.

Reportagem adicional de Rachit Thukral

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