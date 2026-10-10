A MotoGP tem um novo líder! Com a vitória na corrida sprint do GP da Indonésia deste sábado (10), Marc Márquez ultrapassou e subiu para a ponta do Mundial de Pilotos.

Márquez sai do sábado em Mandalika com 343 pontos, quatro a mais que Jorge Martín, que foi o quarto colocado na prova curta, devido a dois erros durante a corrida. Com mais um abandono, Marco Bezzecchi vai perdendo ainda mais terreno e fica em terceiro, com 284, enquanto Pedro Acosta tem 247 e Ai Ogura fecha o top 5 com 246.

Posição Piloto Pontos 1 M. Marquez Ducati Team 343 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 12 /1 - - - - - 2 J. Martin Aprilia Racing Team 339 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 6 /4 - - - - - 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - - 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 247 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 4 /6 - - - - - 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 246 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 9 /2 - - - - - 6 F. Di Giannantonio Team VR46 237 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 7 /3 - - - - - 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - - 8 F. Bagnaia Ducati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 /8 - - - - - 9 A. Marquez Gresini Racing 163 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 5 /5 - - - - - 10 F. Aldeguer Gresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 /7 - - - - - 11 E. Bastianini Tech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - - 12 L. Marini Repsol Honda Team 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - - 14 D. Moreira LCR Honda 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - - 15 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 67 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 1 /9 - - - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 22 M. Viñales Tech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - - 23 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 T. Nakagami Repsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 S. Chantra LCR Honda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. Savadori Trackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. Espargaro Honda HRC Test Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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