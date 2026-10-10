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MotoGP GP da Indonésia

Márquez é o novo líder; veja a classificação da MotoGP após a sprint do GP da Indonésia

Erros de Martín enquanto liderava a prova permitiram o 'bote' de Márquez, que chegou a Mandalika apenas dois pontos atrás

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP tem um novo líder! Com a vitória na corrida sprint do GP da Indonésia deste sábado (10), Marc Márquez ultrapassou e subiu para a ponta do Mundial de Pilotos.

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Márquez sai do sábado em Mandalika com 343 pontos, quatro a mais que Jorge Martín, que foi o quarto colocado na prova curta, devido a dois erros durante a corrida. Com mais um abandono, Marco Bezzecchi vai perdendo ainda mais terreno e fica em terceiro, com 284, enquanto Pedro Acosta tem 247 e Ai Ogura fecha o top 5 com 246.

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 343 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 12/1 - - - - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 339 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 6/4 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 247 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 4/6 - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 246 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 9/2 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 237 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 7/3 - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2/8 - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 163 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 5/5 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3/7 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 67 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 1/9 - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraLCR Honda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 SpainA. EspargaroHonda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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