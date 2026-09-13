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Márquez empata com Martín, mas sai na liderança; veja como está a classificação da MotoGP após Misano

Espanhóis da Aprilia e da Ducati saem de Misano com a mesma quantidade de pontos, mas atual campeão tem vantagem pelo número de vitórias no ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP tem um novo líder! Com a quarta limpa de pontos na temporada 2026, Marc Márquez sai do GP de San Marino, em Misano na liderança do campeonato, mas empatado com Jorge Martín.

Leia também:

Com Martín apenas em quinto na corrida deste domingo, os dois saem de Misano com 274 pontos, mas Márquez tem a liderança pelo critério de desempate: maior número de vitórias em corridas de domingo no campeonato.

Após mais um abandono, Marco Bezzecchi segue em terceiro, mas agora bem mais atrás, com 241, tendo Fabio di Giannantonio em quarto com 223 e Pedro Acosta em quinto com 209.

Diogo Moreira segue em 14º  na classificação após seu segundo abandono em GPs no campeonato. O brasileiro tem 64 pontos e segue como a segunda melhor Honda na classificação, atrás de Luca Marini, em 11º com 96.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 - - - - - - - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 - - - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 - - - - - - - -
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 - - - - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 - - - - - - - -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 - - - - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 - - - - - - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 - - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - - - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 515 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 - - - - - - - -
2 ItalyDucati Team 417 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 - - - - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 402 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 292 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 - - - - - - - -
5 ItalyTeam VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 267 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 - - - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 - - - - - - - -
8 FranceTech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 - - - - - - - -
9 MonacoLCR Honda 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 - - - - - - - -
2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 - - - - - - - -
3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 - - - - - - - -
4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 - - - - - - - -
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - - - - - - - -

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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