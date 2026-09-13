A MotoGP tem um novo líder! Com a quarta limpa de pontos na temporada 2026, Marc Márquez sai do GP de San Marino, em Misano na liderança do campeonato, mas empatado com Jorge Martín.

Com Martín apenas em quinto na corrida deste domingo, os dois saem de Misano com 274 pontos, mas Márquez tem a liderança pelo critério de desempate: maior número de vitórias em corridas de domingo no campeonato.

Após mais um abandono, Marco Bezzecchi segue em terceiro, mas agora bem mais atrás, com 241, tendo Fabio di Giannantonio em quarto com 223 e Pedro Acosta em quinto com 209.

Já Diogo Moreira segue em 14º na classificação após seu segundo abandono em GPs no campeonato. O brasileiro tem 64 pontos e segue como a segunda melhor Honda na classificação, atrás de Luca Marini, em 11º com 96.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Piloto Pontos 1 M. Marquez Ducati Team 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 - - - - - - - - 2 J. Martin Aprilia Racing Team 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 - - - - - - - - 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 - - - - - - - - 4 F. Di Giannantonio Team VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 - - - - - - - - 5 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 - - - - - - - - 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - - 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 - - - - - - - - 8 A. Marquez Gresini Racing 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 - - - - - - - - 9 F. Bagnaia Ducati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - - 10 F. Aldeguer Gresini Racing 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 - - - - - - - - 11 L. Marini Repsol Honda Team 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 - - - - - - - - 12 E. Bastianini Tech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 - - - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 - - - - - - - - 14 D. Moreira LCR Honda 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - - 15 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - - - - - - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - - - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 22 M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - 23 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 L. Savadori Trackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 515 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 - - - - - - - - 2 Ducati Team 417 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 - - - - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 402 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 - - - - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 292 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 - - - - - - - - 5 Team VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 - - - - - - - - 6 Gresini Racing 267 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 - - - - - - - - 7 Repsol Honda Team 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 - - - - - - - - 8 Tech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 - - - - - - - - 9 LCR Honda 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - - - - - - - - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - - - - - - - - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 - - - - - - - - 2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 - - - - - - - - 3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 - - - - - - - - 4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 - - - - - - - - 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - - - - - - - -

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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