Márquez empata com Martín, mas sai na liderança; veja como está a classificação da MotoGP após Misano
Espanhóis da Aprilia e da Ducati saem de Misano com a mesma quantidade de pontos, mas atual campeão tem vantagem pelo número de vitórias no ano
A MotoGP tem um novo líder! Com a quarta limpa de pontos na temporada 2026, Marc Márquez sai do GP de San Marino, em Misano na liderança do campeonato, mas empatado com Jorge Martín.
Com Martín apenas em quinto na corrida deste domingo, os dois saem de Misano com 274 pontos, mas Márquez tem a liderança pelo critério de desempate: maior número de vitórias em corridas de domingo no campeonato.
Após mais um abandono, Marco Bezzecchi segue em terceiro, mas agora bem mais atrás, com 241, tendo Fabio di Giannantonio em quarto com 223 e Pedro Acosta em quinto com 209.
Já Diogo Moreira segue em 14º na classificação após seu segundo abandono em GPs no campeonato. O brasileiro tem 64 pontos e segue como a segunda melhor Honda na classificação, atrás de Luca Marini, em 11º com 96.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|274
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|274
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|223
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|209
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|199
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. MarquezGresini Racing
|153
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|105
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniRepsol Honda Team
|96
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|92
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|83
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|515
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|417
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|402
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|292
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Team VR46
|279
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|267
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|129
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|107
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|LCR Honda
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Ducati
|412
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|410
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|251
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|137
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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