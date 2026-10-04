Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão
Já Bezzecchi segue perdendo terreno e vê diferença subir para 49 pontos
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Com a quinta varrida na temporada 2026 da MotoGP, Marc Márquez reduziu a vantagem de Jorge Martín na liderança do Mundial de Pilotos para apenas dois pontos.
Com a vitória neste domingo, o espanhol da Ducati chega a 331 pontos, contra 333 do campeão de 2024. Já Marco Bezzecchi segue perdendo terreno. O italiano segue em terceiro, com 284, enquanto Pedro Acosta é o quarto com 243 e Ai Ogura fecha o top 5 com 237.
Após o abandono neste domingo, o brasileiro Diogo Moreira segue em 14º com 74 pontos. Ele ainda é o segundo melhor piloto Honda na tabela, perdendo apenas para Luca Marini, em 12º, com 104.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Japão:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|333
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MarquezDucati Team
|331
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|243
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|237
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|164
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. MarquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|122
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniRepsol Honda Team
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|66
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiRepsol Honda Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraLCR Honda
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Japão:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|617
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|495
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|453
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|342
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|289
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|287
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|LCR Honda
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|90
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Japão:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|469
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|469
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|296
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|89
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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