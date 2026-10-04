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Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

Já Bezzecchi segue perdendo terreno e vê diferença subir para 49 pontos

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Com a quinta varrida na temporada 2026 da MotoGP, Marc Márquez reduziu a vantagem de Jorge Martín na liderança do Mundial de Pilotos para apenas dois pontos.

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Com a vitória neste domingo, o espanhol da Ducati chega a 331 pontos, contra 333 do campeão de 2024. Já Marco Bezzecchi segue perdendo terreno. O italiano segue em terceiro, com 284, enquanto Pedro Acosta é o quarto com 243 e Ai Ogura fecha o top 5 com 237.

Após o abandono neste domingo, o brasileiro Diogo Moreira segue em 14º com 74 pontos. Ele ainda é o segundo melhor piloto Honda na tabela, perdendo apenas para Luca Marini, em 12º, com 104.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Japão:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 333 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 - - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 331 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 243 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 237 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 - - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 164 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 - - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 122 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 - - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 66 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraLCR Honda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Japão:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 - - - - - -
2 ItalyDucati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 - - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 - - - - - -
5 ItalyGresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 - - - - - -
6 ItalyTeam VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - -
8 FranceTech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - -
9 MonacoLCR Honda 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Japão:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 - - - - - -
2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 - - - - - -
3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 - - - - - -
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - -
5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 - - - - - -

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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