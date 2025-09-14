Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano
Hexacampeão só poderá ser campeão a partir da corrida principal em Motegi, sem chances de fechar a conta já na sprint
Com mais uma vitória em corridas principais na temporada 2025, a 11ª em 16 disputadas até aqui, Marc Márquez sai do GP de San Marino, em Misano, com o match point em mãos para a próxima etapa da MotoGP, em duas semanas, no Japão.
Mesmo com o abandono na sprint do sábado, Márquez sai de Misano com impressionantes 512 pontos, contra 330 de Álex Márquez. São 182 tentos de vantagem para o hexacampeão.
Marc não tem como ser campeão na sprint de Motegi, precisando aguardar até a corrida do domingo, marcada para 28 de setembro. Durante o fim de semana no Japão, o espanhol tem uma missão simples: dos 37 pontos em jogo na etapa (12 da sprint e 25 da corrida principal), ele precisa apenas fazer três a mais que o irmão mais novo, elevando a diferença para 185, já que ele não perderia o título no critério de desempate.
Quem sai de Misano preocupado é Francesco Bagnaia. Com o abandono neste domingo, o italiano fica estagnado nos 237 pontos, e vê agora Marco Bezzecchi preocupantemente próximo, com 229. Pedro Acosta fecha o top 5 com 188.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|512
|37
|37
|12
|37
|16
|32
|25
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|32
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|A. MarquezGresini Racing
|330
|29
|29
|29
|19
|34
|9
|23
|29
|29
|9
|22
|-
|15
|4
|25
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. BagnaiaDucati Team
|237
|23
|20
|32
|22
|23
|-
|4
|16
|20
|21
|16
|16
|8
|7
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|229
|10
|4
|10
|8
|4
|2
|31
|10
|15
|27
|9
|26
|22
|19
|-
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|188
|4
|9
|3
|8
|9
|13
|12
|18
|8
|14
|1
|25
|20
|20
|19
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. MorbidelliTeam VR46
|180
|18
|19
|18
|23
|6
|1
|13
|17
|13
|11
|-
|-
|5
|17
|-
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|179
|6
|16
|22
|4
|15
|11
|14
|11
|21
|16
|6
|-
|2
|10
|7
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. AldeguerGresini Racing
|141
|3
|-
|-
|17
|5
|23
|8
|17
|5
|3
|11
|5
|24
|5
|1
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|137
|4
|2
|10
|14
|20
|6
|3
|-
|2
|6
|20
|15
|1
|6
|20
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|J. ZarcoLCR Honda
|117
|9
|16
|-
|13
|5
|29
|25
|-
|-
|4
|3
|5
|5
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|101
|10
|9
|-
|3
|10
|-
|2
|1
|7
|5
|13
|8
|14
|9
|4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniRepsol Honda Team
|94
|4
|6
|10
|6
|6
|5
|1
|-
|-
|-
|10
|4
|3
|17
|10
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|E. BastianiniTech 3
|84
|7
|-
|9
|5
|7
|3
|-
|4
|-
|7
|-
|7
|14
|-
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|84
|-
|1
|4
|-
|1
|9
|4
|6
|11
|8
|7
|15
|7
|-
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|M. ViñalesTech 3
|72
|-
|4
|2
|2
|16
|16
|5
|3
|6
|15
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|69
|17
|-
|8
|4
|8
|6
|-
|-
|6
|-
|-
|2
|2
|5
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. MillerPramac Racing
|58
|5
|3
|11
|-
|-
|-
|10
|2
|-
|2
|13
|6
|-
|-
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|50
|1
|9
|-
|-
|1
|1
|6
|9
|5
|-
|-
|-
|10
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|45
|-
|5
|5
|4
|3
|6
|3
|5
|1
|3
|6
|1
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. MartinAprilia Racing Team
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|14
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|M. OliveiraPramac Racing
|24
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|4
|7
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|P. EspargaroTech 3
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|T. NakagamiLCR Honda
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|8
|-
|-
|1
|-
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|8
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|S. ChantraLCR Honda
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|A. EspargaroHonda HRC Test Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Ducati Team
|724
|60
|57
|44
|59
|39
|32
|29
|53
|57
|58
|53
|53
|45
|44
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Gresini Racing
|445
|32
|29
|29
|36
|39
|32
|31
|46
|34
|12
|33
|5
|39
|9
|26
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Team VR46
|335
|24
|35
|40
|27
|21
|12
|27
|28
|34
|27
|6
|-
|7
|27
|7
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|283
|14
|18
|3
|11
|19
|13
|14
|19
|15
|19
|14
|33
|34
|29
|23
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Aprilia Racing Team
|248
|10
|4
|11
|8
|4
|9
|31
|10
|15
|27
|9
|35
|22
|33
|6
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Movistar Yamaha MotoGP
|174
|4
|7
|15
|18
|23
|12
|6
|5
|3
|9
|26
|16
|1
|9
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Tech 3
|172
|7
|4
|11
|7
|23
|19
|5
|7
|6
|22
|-
|15
|14
|8
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Trackhouse Racing Team
|148
|17
|1
|12
|4
|9
|15
|4
|6
|17
|8
|7
|17
|9
|5
|16
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Repsol Honda Team
|135
|5
|15
|10
|6
|7
|6
|7
|9
|5
|-
|10
|4
|13
|21
|14
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|LCR Honda
|118
|9
|16
|-
|13
|5
|29
|25
|-
|-
|5
|3
|5
|5
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|74
|7
|3
|14
|-
|-
|-
|10
|3
|3
|2
|13
|6
|-
|4
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Ducati
|575
|37
|37
|37
|37
|37
|32
|28
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|271
|17
|5
|11
|10
|10
|9
|31
|10
|15
|27
|16
|26
|22
|19
|11
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|248
|12
|10
|12
|8
|16
|18
|12
|18
|14
|17
|13
|25
|20
|20
|22
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|198
|10
|16
|10
|13
|7
|29
|25
|9
|5
|4
|13
|6
|11
|17
|11
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|168
|8
|5
|15
|14
|20
|10
|12
|5
|3
|6
|20
|15
|1
|6
|20
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
