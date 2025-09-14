Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP de San Marino

Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Hexacampeão só poderá ser campeão a partir da corrida principal em Motegi, sem chances de fechar a conta já na sprint

Redação Motorsport.com
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Com mais uma vitória em corridas principais na temporada 2025, a 11ª em 16 disputadas até aqui, Marc Márquez sai do GP de San Marino, em Misano, com o match point em mãos para a próxima etapa da MotoGP, em duas semanas, no Japão

Leia também:

Mesmo com o abandono na sprint do sábado, Márquez sai de Misano com impressionantes 512 pontos, contra 330 de Álex Márquez. São 182 tentos de vantagem para o hexacampeão.

Marc não tem como ser campeão na sprint de Motegi, precisando aguardar até a corrida do domingo, marcada para 28 de setembro. Durante o fim de semana no Japão, o espanhol tem uma missão simples: dos 37 pontos em jogo na etapa (12 da sprint e 25 da corrida principal), ele precisa apenas fazer três a mais que o irmão mais novo, elevando a diferença para 185, já que ele não perderia o título no critério de desempate.

Quem sai de Misano preocupado é Francesco Bagnaia. Com o abandono neste domingo, o italiano fica estagnado nos 237 pontos, e vê agora Marco Bezzecchi preocupantemente próximo, com 229. Pedro Acosta fecha o top 5 com 188.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino:

Posição Piloto Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 512 37 37 12 37 16 32 25 37 37 37 37 37 37 37 32 25 - - - - - -
2 SpainA. MarquezGresini Racing 330 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 22 - 15 4 25 25 - - - - - -
3 ItalyF. BagnaiaDucati Team 237 23 20 32 22 23 - 4 16 20 21 16 16 8 7 9 - - - - - - -
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 229 10 4 10 8 4 2 31 10 15 27 9 26 22 19 - 32 - - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 188 4 9 3 8 9 13 12 18 8 14 1 25 20 20 19 5 - - - - - -
6 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 180 18 19 18 23 6 1 13 17 13 11 - - 5 17 - 19 - - - - - -
7 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 179 6 16 22 4 15 11 14 11 21 16 6 - 2 10 7 18 - - - - - -
8 SpainF. AldeguerGresini Racing 141 3 - - 17 5 23 8 17 5 3 11 5 24 5 1 14 - - - - - -
9 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 137 4 2 10 14 20 6 3 - 2 6 20 15 1 6 20 8 - - - - - -
10 FranceJ. ZarcoLCR Honda 117 9 16 - 13 5 29 25 - - 4 3 5 5 - 3 - - - - - - -
11 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 101 10 9 - 3 10 - 2 1 7 5 13 8 14 9 4 6 - - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 94 4 6 10 6 6 5 1 - - - 10 4 3 17 10 12 - - - - - -
13 ItalyE. BastianiniTech 3 84 7 - 9 5 7 3 - 4 - 7 - 7 14 - 21 - - - - - - -
14 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 84 - 1 4 - 1 9 4 6 11 8 7 15 7 - 5 6 - - - - - -
15 SpainM. ViñalesTech 3 72 - 4 2 2 16 16 5 3 6 15 - - - - 3 - - - - - - -
16 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 69 17 - 8 4 8 6 - - 6 - - 2 2 5 11 - - - - - - -
17 AustraliaJ. MillerPramac Racing 58 5 3 11 - - - 10 2 - 2 13 6 - - 2 4 - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 50 1 9 - - 1 1 6 9 5 - - - 10 4 4 - - - - - - -
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 45 - 5 5 4 3 6 3 5 1 3 6 1 - 3 - - - - - - - -
20 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 34 - - - - - - - - - - - 9 - 14 6 5 - - - - - -
21 PortugalM. OliveiraPramac Racing 24 2 - - - - - - 1 3 - - - - 4 7 7 - - - - - -
22 SpainP. EspargaroTech 3 16 - - - - - - - - - - - 8 - 8 - - - - - - - -
23 JapanT. NakagamiLCR Honda 10 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team 8 - - 1 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 8 - - 3 - - - - 3 - - - - - - - 2 - - - - - -
26 ThailandS. ChantraLCR Honda 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
27 SpainA. EspargaroHonda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino:

Posição Equipes Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 ItalyDucati Team 724 60 57 44 59 39 32 29 53 57 58 53 53 45 44 41 - - - - - - -
2 ItalyGresini Racing 445 32 29 29 36 39 32 31 46 34 12 33 5 39 9 26 13 - - - - - -
3 ItalyTeam VR46 335 24 35 40 27 21 12 27 28 34 27 6 - 7 27 7 13 - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 283 14 18 3 11 19 13 14 19 15 19 14 33 34 29 23 5 - - - - - -
5 ItalyAprilia Racing Team 248 10 4 11 8 4 9 31 10 15 27 9 35 22 33 6 14 - - - - - -
6 JapanMovistar Yamaha MotoGP 174 4 7 15 18 23 12 6 5 3 9 26 16 1 9 20 - - - - - - -
7 FranceTech 3 172 7 4 11 7 23 19 5 7 6 22 - 15 14 8 24 - - - - - - -
8 United StatesTrackhouse Racing Team 148 17 1 12 4 9 15 4 6 17 8 7 17 9 5 16 1 - - - - - -
9 JapanRepsol Honda Team 135 5 15 10 6 7 6 7 9 5 - 10 4 13 21 14 3 - - - - - -
10 MonacoLCR Honda 118 9 16 - 13 5 29 25 - - 5 3 5 5 - 3 - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 74 7 3 14 - - - 10 3 3 2 13 6 - 4 9 - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino:

Posição Chassi Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Ducati 575 37 37 37 37 37 32 28 37 37 37 37 37 37 37 37 34 - - - - - -
2 Aprilia 271 17 5 11 10 10 9 31 10 15 27 16 26 22 19 11 32 - - - - - -
3 KTM 248 12 10 12 8 16 18 12 18 14 17 13 25 20 20 22 11 - - - - - -
4 Honda 198 10 16 10 13 7 29 25 9 5 4 13 6 11 17 11 12 - - - - - -
5 Yamaha 168 8 5 15 14 20 10 12 5 3 6 20 15 1 6 20 8 - - - - - -

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Marc Márquez segura Bezzecchi até o fim e vence o GP de San Marino, em Misano

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Moto2
Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino
NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol

NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol

NASCAR Cup
Bristol II
NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol
Veja como foi a etapa de Bristol da NASCAR Cup Series com o Motorsport.com

Veja como foi a etapa de Bristol da NASCAR Cup Series com o Motorsport.com

NASCAR Cup
Bristol II
Veja como foi a etapa de Bristol da NASCAR Cup Series com o Motorsport.com

Últimas notícias

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

FE Fórmula E
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros