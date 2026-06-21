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MotoGP GP da República Tcheca

Márquez se coloca na briga pelo título da MotoGP após cortar 60 pontos de Bezzecchi em 2 etapas

Após semanas buscando baixar as expectativas, nem mesmo Márquez conseguiu segurar a animação depois da vitória em Brno

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Como já diriam no futebol, deixaram Marc Márquez gostar de jogo. Se o heptacampeão da MotoGP saiu de Mugello a 102 pontos de Marco Bezzecchi, essa diferença caiu para apenas 40 duas etapas depois. E, agora, com duas vitórias consecutivas, o espanhol se vê na briga pelo título novamente.

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Márquez viu Bezzecchi abrir uma grande vantagem na frente graças a uma dominância da Aprilia no início da temporada, além de ficar de fora das etapas da França e da Catalunha por conta de uma fratura no pé e mais duas cirurgias.

O atual campeão voltou a subir à moto na Itália, e, em Mugello, saiu a 102 pontos de Bezzecchi. Mas, em apenas dois GPs, na Hungria e na República Tcheca, Márquez devorou 62 pontos dessa diferença, aproveitando a ausência de Bezzecchi da corrida do domingo, suspenso pela agressão a um fiscal de pista no sábado.

Com duas vitórias consecutivas em GPs, enquanto Bezzecchi fez apenas sete pontos neste dois finais de semana somados, a diferença agora é de apenas 40 pontos, com 481 ainda em jogo nas 13 etapas restantes.

Sem Bezzecchi, o multicampeão provavelmente identificou a ocasião como a ideal para dar outra dentada na vantagem do italiano. O Márquez foi agressivo na largada – passou da quinta posição para a terceira–, ultrapassou Ai Ogura logo nas primeiras voltas e manteve-se atrás de Pecco Bagnaia até partir para cima dele a cinco voltas do fim, para resistir à pressão do japonês até a bandeira quadriculada.

"Em termos de ritmo, a ordem não era a do fim da corrida, mas fizemos uma primeira volta muito boa, e consegui passar o Ogura. Depois tive paciência para passar o Pecco. No fim ficou difícil para mim, mas consegui aguentar", resumiu Márquez, muito satisfeito por ter vencido num cenário muito importante. 

"Esta é uma vitória superimportante, por ser num circuito para a direita. Isto era algo que procurava. Nas últimas voltas sofri muito; a moto estava bem, mas eu estava sofrendo", afirmou o piloto da Ducati, que não conseguia duas vitórias consecutivas desde que no ano passado encadeou os triunfos na Áustria e na Hungria.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Desde o seu retorno, na Itália, sempre que se apresentou diante dos jornalistas Márquez tem-se dedicado a baixar a crista, e a colocar o foco no seu objetivo de recuperar a forma física e o seu estilo de pilotagem natural. Em Brno já não conseguiu manter esse discurso.

"Estamos mais perto, a 40 pontos. O meu objetivo continua a ser superar Brno e Assen, circuitos que me custam mesmo estando bem fisicamente. Na Alemanha será mais fácil de atacar, e depois daí temos a pausa de verão", relatou, afirmando que prefere esperar mais adiante para estabelecer metas mais concretas.

"Quando passar o verão veremos como volto. Mas, evidentemente, estando a 40 pontos e faltando mais de metade do campeonato, não me posso excluir da luta pelo título", refletiu o catalão, que na República Tcheca terminou fisicamente esgotado, tanto pelo calor sufocante como pelas limitações que o ombro ainda lhe provoca.

"As limitações estarão lá, e veremos como as poderei suprir. O importante é que me estou me aproximando mais do meu estilo", arrematou Márquez.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

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